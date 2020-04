Desde el lunes Banco Santa Fe atenderá al público con turno previo

A partir del próximo lunes 13, el Banco Santa Fe comenzará con la atención del público en general y empresas para realizar diferentes operaciones que no sean por ventanilla, y según el cronograma dispuesto por el BCRA por terminación de DNI (personas humanas) o dígito verificador del CUIT (personas jurídicas), y con turno acordado previamente a través de la página web https://www.bancosantafe.com.ar/mis-turnos-web sin el cual no se podrá acceder a la sucursal.

