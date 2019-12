Descontento de los gremios por el cronograma de pago en la provincia

Luego de difundirse el cronograma de pagos a los activos y pasivos de la administración pública provincial correspondiente a diciembre de 2019, se conocieron las reacciones de algunos gremios, los que manifestaron su malestar por las fechas de pago.

UDA

En ese sentido, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Prof. Sergio Romero, expresó que ‘el cronograma del que hemos tomado conocimiento está fuera de los límites de la normativa para el pago del salario y somete a los trabajadores santafesinos a penurias y necesidades siendo una vez más la variable de ajuste”.

UPCN

En el mismo sentido se expresó el otro sindicato que agrupa a trabajadores estatales, UPCN, que solicitó la reprogramación de vencimientos y e hizo conocer a las autoridades del Ministerio de Economía su “preocupación y molestia por la extensión del cronograma de pagos”.

En ese sentido, las autoridades gubernamentales “manifestaron que son conscientes de la situación y que esto se debe a falta de financiamiento y la decisión del Poder Ejecutivo de no tomar financiamiento externo para el pago de los salarios”, y agrega que el ministro Walter Agosto informó que “se están buscando mecanismos más genuinos de financiamiento para solucionar esta situación”.

Igualmente, UPCN solicitó a las autoridades la “reprogramación del calendario impositivo, así como también gestionar ante las autoridades del Banco de Santa Fe para que reprogramen los vencimientos de tarjetas y otros servicios que brinda el banco a los empleados públicos que cobran en dicha entidad.

ATE

Desde el gremio de ATE informaron en un comunicado que “representantes del Consejo Directivo Provincial han mantenido contacto con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Provincia y solicitaron se adelanten los últimos turnos establecidos”.

“Las autoridades mencionadas manifestaron que es decisión del Gobernador destinar todos los recursos económicos que dispone la Provincia al pago de haberes, dándole prioridad por sobre otras obligaciones contractuales o de pago a terceros”, y agregan que “del mismo modo informaron que se evitará todo tipo de mora o pago de intereses relacionado a impuestos y/o servicios provinciales y se harán gestiones para la reprogramación de los vencimientos bancarios”

ATE sostiene que “en una medida de excepción como esta es aceptable se le dé prioridad a los trabajadores de menores ingresos, esto en referencia al criterio establecido en el cronograma anunciado. Igualmente, el Gobierno debe garantizar que todos los trabajadores cobren su salario en tiempo y forma”. En este sentido, ATE solicitó se adelanten los últimos turnos establecidos.

Asimismo, y “a los efectos de poner en claro las razones que llevaron al Gobierno Provincial a fijar el cronograma de pago tan extenso en el tiempo, se le solicitó informe el Estado de las cuentas públicas que dejó la anterior gestión y que ha llevado a esta grave situación financiera que impide afrontar el pago de los sueldos tal como aspiramos a que lo haga”.

SADOP

Desde el gremio de los docentes privados también emitieron un comunicado difundido a través de las redes sociales en el que expresan a sus afiliados que en el cronograma de pago “hemos sido postergados injustamente en el cobro del mes de diciembre. No podemos menos que elevar nuestra queja ante las autoridades de este nuevo gobierno, porque esta postergación no condice ni coincide con los loables objetivos enunciados al inicio de la gestión”.

“Sabemos de las dificultades por las que atraviesa la Provincia -prosigue el mensaje-, porque el gobierno saliente nos anticipó y anunció la situación, pero entendemos que no somos los trabajadores y las trabajadoras quienes tenemos que soportar estas situaciones. Reclamaremos ante las autoridades por esta postergación y nos entrevistaremos con la Ministra de Educación y su equipo, para impedir que esta situación vuelva a suceder”.

Más adelante el comunicado aclara que “todos sabemos que los responsables del pago de los salarios de los docentes de escuelas privadas son los empleadores, sin excusas, pero también sabemos del condicionamiento que dicho pago tiene cuando la transferencia del aporte estatal se posterga, como en este caso, por lo que reclamamos a todos para que esta conflictiva situación no se repita”.

Finalmente, informan que este jueves a las 18:30 autoridades gremiales mantendrán una reunión con la ministra de Educación, Adriana Cantero, y el secretario de Educación, Víctor Debloc.

AMSAFE

Por su parte, el gremio de los docentes estatales aseguró que “desde el sindicato vamos a reclamar a las autoridades por la urgente revisión del cronograma de cobro, que excede ampliamente lo señalado por la Ley en cuanto al pago de haberes dentro de los primeros 4 días hábiles de cada mes. Todas y todos sabemos y sufrimos las consecuencias de no pagar a tiempo alquileres, cuotas, impuestos y servicios. Más allá del receso administrativo provincial, reclamamos al Poder Ejecutivo la urgente modificación del cronograma anunciado y publicado”.

SIPRUS

Otro de los sectores que hizo notorio su descontento fue el de los trabajadores de la salud a través del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), el que expresó su “enérgico rechazo y preocupación ante la extensión del cronograma de pagos de sueldos y jubilaciones en la provincia de Santa Fe. Se suma a la amenaza de no sostener la cláusula gatillo que es el acuerdo paritario anual. Ya lo dijimos durante todo el 2019: los trabajadores no podemos ser variable de ajuste”.

En el mensaje difundido indican que “para extender el pago salarial de enero, arguyen que sólo el 7% de las y los agentes cobran $ 56 mil de bolsillo o más, lo que hoy es casi menos que un salario digno. Es decir que el otro 93% está debajo de esa suma y, una mayoría, debajo de la línea de pobreza. Trabajadores que no van a poder pagar a tiempo impuestos, servicios, alquileres, cuotas, etcétera debido a esta demora en el cronograma de pagos”.

Por último, aseguran que “somos conscientes de la situación financiera de la provincia y del país, no hay dudas que es crítica. Al igual que lo hicimos con el gobierno anterior cuando tomamos medidas denunciando la falta de insumos, la falta de pago de adicionales, de cobertura de vacantes, del incumplimiento de acuerdos paritarios y la amenaza del no pago de la cláusula gatillo, hoy volvemos a reclamar que las y los trabajadores que sostenemos las políticas públicas no podemos ser castigados por una crisis que no generamos. Desde SIPRUS reclamamos y nos movilizamos para que se rectifique esta medida y se garantice el pago de la cláusula de resguardo salarial”.