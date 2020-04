Descartan la posibilidad de extender el ciclo lectivo en vacaciones

Consultado sobre la posibilidad de pensar en una decisión como la de Italia, que determinó la promoción automática de sus alumnos si no se retoman las clases presenciales, Trotta afirmó que “todavía falta mucho para saber en qué momento podemos volver” y por eso pidió “tener una mirada clara de la realidad que transita nuestro sistema educativo y de los enormes desafíos que no solo va a tener la escuela sino la sociedad en un momento tan complejo para todos”.

En tal sentido, sostuvo que “lo mismo corre para las vacaciones de julio. Me parece que ahí, en el caso de que no hayamos podido volver físicamente a las aulas, deben ser también un espacio de descanso donde no haya todo este trabajo a distancia”.