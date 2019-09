Deportistas de Esperanza Run participarán en la Gran Maratón de Buenos Aires

Por su parte, Palomeque sostuvo que “lo importante es la constancia en ir a los entrenamientos, tres días a la semana, más los adicionales”. De su experiencia en la carrera, relató: «Mi barrera mental fue en el kilómetro 25, donde quería agua y al llegar al puesto había otra bebida energética pero para el agua faltaba un kilómetro más. Me pareció que ese kilómetro no llegaba nunca, y pensé en sentarme en el lugar y abandonar; pero cuando pude superar ese kilómetro tomé el agua y pude llegar».

En cuanto a la preparación, sostuvo que “lleva bastante tiempo e implica un proceso bastante importante y largo de adaptación, que no es fácil pero no es imposible”.