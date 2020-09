Denuncian que Nación discrimina a Santa Fe con su plan de seguridad

«Hoy no sólo no se hace lugar a esa alternativa, si no que se destinan los recursos federales sin contraprestación alguna por parte de la Provincia de Buenos Aires al conurbano bonaerense. Es realmente una discriminación inadmisible», cuestionó el legislador radical.

“Observamos con mucha preocupación que la totalidad de estos anuncios se destinan de forma exclusiva al área que conforma el conurbano bonaerense. Entendemos que en esa zona en particular los índices de conflictividad son altos y requieren un abordaje intensivo. Pero a su vez no se puede dejar de tener en cuenta lo que sucede en los núcleos urbanos más importantes de la Provincia de Santa Fe, los cuales presentan tasas de homicidios considerados como «epidemia» por la Organización Mundial de la Salud”, que establece esa consideración cuando se alcanza el límite de 10 por cada 100.000 habitantes, recuerda el proyecto.

El diputado Juan Martín elevó un pedido de informes planteando que la provincia de Santa Fe, pese a duplicar al país y la provincia de Buenos Aires en índices de homicidios, no fue incluida en el programa anunciado por Nación de 38.000 millones de pesos que tienen como único destino el conurbano bonaerense. “No se puede tolerar y es irrazonable y discriminatorio no asistir desde el gobierno federal a Santa Fe”, afirmó el legislador. Exige una inversión en los mismos términos para el territorio santafesino y, entre otros puntos, que se detalle cuántos efectivos federales hay destinados actualmente.