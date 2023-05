Dengue: 99 casos confirmados en Esperanza

Desde el Ministerio de Salud aseguran que bajan los contagios. En Esperanza sumaron seis en la última semana. En Las Colonias son 157 los casos confirmados.

La provincia de Santa Fe registró por sexta semana consecutiva un descenso en la curva de casos positivos de dengue. Según el informe semanal del Ministerio de Salud, del 18 al 26 de mayo se reportaron 601 contagios, y ascienden a un total de 19.778 desde el inicio del brote a mediados de febrero. Esta tendencia a la baja también se consolida a nivel país.

Los departamentos General Obligado y Rosario siguen siendo los más afectados por el brote de dengue, con 9851 y 4016 casos confirmados, respectivamente.

En el departamento Las Colonias son 157 los casos confirmados de los cuales 99 son en Esperanza, 14 en San Carlos Centro y 14 en San Jerónimo Norte.

