Dellaporta quiere decirte algo…

El proceso electoral está pronto a finalizarse. Fueron meses de mucho andar, de recorridos que comenzaron tiempo antes de que las candidaturas estén definidas porque cuando uno decide y se compromete a trabajar por un territorio lo hace desde la firme convicción de que las cosas se pueden hacer distinto y mejor, y mis convicciones y compromiso con Las Colonias es eso, mucho más que una disputa electoral.

Visité varias veces cada una de las localidades, y como el tiempo es finito, charlé con menos vecinos de los que me hubiera gustado. Pero fueron muchos los que me compartieron un mate, una charla, me acercaron una demanda o me agradecieron por alguna gestión y celebraron la conquista de derechos que logró el Frente Progresista en estos años.

Queda poco para que las urnas hablen y sepamos quién deba representarnos en el Senado y ojalá sea gracias a tu voto que podamos gestionar un nuevo hospital para Esperanza, y mejorar la calidad de los distintos centros de salud del departamento, que logremos que los jóvenes de Las Colonias puedan seguir estudiando, porque puedan acceder a una becas que se los permita.

Ojalá me acompañes con tu voto, para que el sueño de la casa propia no sea una utopía y se transforme en una realidad, realidad que podemos alcanzar si me permitís gestionar planes de viviendas y acompañar a nuestro gobierno provincial para recuperar la herramienta financiera que otros espacios privatizaron en los 90.

No te prometo nada que no pueda cumplir. Mis años como Director del Hospital y como Concejal de Esperanza me dieron las herramientas necesarias para poder asumir este compromiso de trabajar y gestionar lo público como debe ser: con transparencia y honestidad. Mi cercanía con Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti me dan la certeza de saber que podemos lograr muchas cosas más si trabajamos juntos.

Este 16 de junio decidimos entre dos modelos de provincia, y hace 12 años que el Frente Progresista nos mejoró la calidad de vida a todos los santafecinos, por eso te pido que no permitas que perdamos en un día lo que tanto nos costó lograr. Acompañame con tu voto.

Dr. Marcelo Dellaporta

Candidato a Senador

Frente Progresista Cívico y Social.