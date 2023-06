Dellaporta: “Hay que renovar una banca que hace 16 años ocupa la misma persona”

El precandidato a senador por el Departamento Las Colonias, Marcelo Dellaporta, habló de su propuesta de cara a las elecciones y planteó la necesidad de cambiar la mayoría legislativa del Senado provincial que hace 36 años es justicialista.

En diálogo con la CSC Radio, Dellaporta sostuvo que “es una campaña intensa desde todo punto de vista porque es un departamento muy vasto, con 37 localidades, tratamos de llegar a todas –como hice hace cuatro años- y eso implica un esfuerzo físico importante”.

En ese marco, destacó: “Tenemos una fortaleza que es haber ya hecho una campaña y conocer el Departamento y también haberlo conocido desde la función pública que me tocó como responsable de la salud pública. Por eso me siento cómodo en esta candidatura, y también muy acompañado porque tenemos más de 20 listas presentadas en todo el Departamento lo cual nos da un respaldo muy importante. También tenemos una propuesta sólida con nuestro precandidato a gobernador, que es Maximiliano Pullaro, y a partir de ahí trabajar en una misma sintonía en las distintas temáticas que afectan al Departamento Las Colonias”.

“Mucha gente me dice que voy otra vez contra el senador (Rubén) Pirola, pero yo siempre aclaro que la mía no es una candidatura en contra de nadie, simplemente es un planteo nuevo para tratar de renovar una banca que ya lleva 16 años ocupada por la misma persona. Y no es renovar porque si, sino porque de estos 40 años de democracia, por 36 años el Senado de la provincia tiene mayoría peronista, con lo cual es necesario cambiar las mayorías legislativas, son dos las Senadurías que deberíamos tratar de cambiar para tener una mayoría no justicialista y así llevar adelante políticas públicas que hoy se fueron para atrás”, describió.

Planteó además que “el senador es el único representante territorial que tiene la población y es necesario que la voz de la gente que es la del senador, se exprese. Estamos en un esquema donde nunca antes se vio la inseguridad que tenemos hoy, la estamos pasando mal y es un reclamo de todo el Departamento. No solo la inseguridad de la delincuencia sino también la inseguridad vial, que es otro reclamo muy frecuente porque el estado de las rutas es lamentable: las rutas 4, la 6, la 13 que son provinciales están realmente mal, con muchos sectores intransitables y muchos accidentes”.

“El senador tiene dos poderes: el económico y el político, lamentablemente se reconoce a los senadores por el poder económico pero el reclamo de las instituciones es que la presencia del senador no quede solamente en el aporte económico -que los vamos a mantener- pero también es necesario gestionar a la par de las instituciones, que significa justamente que ese poder político esté presente. El senador tiene que volver a tener una instancia de cercanía con la comunidad y las instituciones para lograr mejores objetivos dentro de un Departamento tan rico y tan producto como es Las Colonias”, definió Dellaporta.

Asimismo, apuntó que «la alternancia es buena y saludable para las instituciones y para la vida democrática, no sólo para la política, y es momento de cambiar después de tantos años de lo mismo, también para nivelar para arriba porque llega un esquema de rutina después de tantos años, y las instituciones necesitan otro feedback».

“Hacía muchos años que nuestro Departamento no tenía un diputado, lo cual para las instituciones y para la gente suma tener un diputado y un senador del mismo Departamento. Jimena Senn va en el octavo lugar de la lista de José Corral y tiene muchas posibilidades de renovar su banca en Diputados. Sería una pérdida importante para el avance del Departamento que Jimena no pueda renovar, por eso pedimos el acompañamiento para la senaduría y también para la lista de José Corral y de Maximiliano Pullaro”, concluyó.

Por último, remarcó que “el contacto de la gente puede hacerse a través del teléfono celular que tengo el mismo desde hace 15 años, o por las redes sociales”.