Delfino explicó proyectos de viviendas, de Procrear y el traslado del asentamiento

El secretario de Gobierno de Esperanza, Ariel Delfino, dio detalles respecto del traslado de familias ubicadas en un asentamiento de la ciudad y los emplazamientos Procrear.

En diálogo con la CSC Radio, Delfino explicó que “la ubicación real de los edificios Procrear -que aún siguen en gestión-, es en el apéndice al canal férreo entre calles Rivadavia, Moreno y Alvear, donde está la única calle curva que tiene la ciudad de Esperanza”.

“Como modelo y ejemplo se puede ver lo que se está haciendo en el Parque Federal de la ciudad de Santa Fe”, ejemplificó pero aclaró que en Esperanza “la idea es hacerlos de una densidad media porque es un lugar que lo permite, con semejante espacio verde, aunque quizás no tan altos como en Santa Fe”, agregó.

Adelantó que “el pedido es por cuatro bloques, de a pares, por la simetría del espacio, y pondría en jerarquía todo el canal ferroviario”.

En este sentido, reflexionó: “Uno no está haciendo ciudad para hoy, lo que se plantea en la ciudad lleva un tiempo y lo que estamos intentado y planteando es la ciudad a futuro, una ciudad para dentro de 30 años porque hay que entender que la ciudad es un ente vivo que va creciendo permanentemente, y va mutando, y que tiene una vida prolongada”.

Por otra parte, explicó que “el traslado de familias que están ocupando informalmente los terrenos que son privados, cuya dueña es una empresa privada, por lo cual el planteo es que dentro de la legalidad, se puede todo pero en de la ilegalidad, nada”.

“Desde el municipio nunca se pudo intervenir ni trabajar porque no teníamos permiso ni potestad de trabajar sobre el canal férreo porque son tierras privadas. En noviembre del año pasado se nos dio un comodato sobre la estación del ferrocarril y todo el canal férreo con la obligación de mantenerlo limpio y no permitir estas ocupaciones. Frente a eso, la gestión recién ahí pudo empezar a hablar con esta gente para buscar una solución, hubo una reunión con estas familias que son todas de gente laburante que quedan fuera del sistema porque no tienen recibos de sueldos, no tienen sueldos legalizados, no son trabajadores formales”, describió.

En ese marco, refirió que ante esto “comenzaron negociaciones con provincia para conseguir tierras, allí apareció la posibilidad de los módulos y de las viviendas, y la gente que hoy está ocupando el canal plantea, desde su dignidad que pueden colaborar o pagar en cuotas determinado dinero por mes. Y por otra parte, desde el municipio el planteo es que todo lo que se haga sea con mensura del terreno y con escritura de propiedad, lo cual implica dignificar el habitar, para poder llegar con la casa propia a las distintas escalas sociales con sus diferentes ingresos y actividades”.

Apuntó que “todas las familias están censadas y hay un montón de familias para quienes vienen la respuesta de Procrear y de otro tipo de viviendas, donde el matrimonio tiene sueldos en blanco y pueden acceder a estos sistemas”.

En relación con el traslado del asentamiento, dijo que “no se firmó nada todavía pero están las negociaciones avanzadas y hay una posibilidad y proyectos sobre esto”.