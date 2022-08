Defino: “La creación del Consejo de Seguridad es una especulación político partidaria”

El secretario de Gobierno de Esperanza, Ariel Defino, cuestionó que los concejales que aprobaron por ordenanza la creación del Consejo de Seguridad “están más preocupados en llegar al poder que en lo que realmente está necesitando el vecino”.

En diálogo con la CSC Radio, Defino opinó que “desde el municipio lo tomamos como una especulación netamente político partidaria en momentos pre-electorales; nos parece que esto habla de que los concejales están más preocupados en llegar al poder y tener ese poder que en lo que realmente está necesitando el vecino”.

En tal sentido, definió: “Ellos parten de dos modelos de Consejo de Seguridad como Sunchales y Recreo, que son dos ciudades donde no está dando resultado. No podemos evitar nunca la institucionalidad de la Policía, del gobierno provincial, porque eso significa estar negando las autoridades y el accionar policial de tantos años de historia en la ciudad. Siendo que, en paralelo, existe una institución que se llama Cabildo Abierto donde hace muchos años se está trabajando sobre las instituciones y en la seguridad. Entonces, en un año electoral y a pocos meses de ser parte del Concejo Municipal, plantear esto es no valorar la historia de esta ciudad y sólo valorar una posición partidaria”.

Por otra parte, el funcionario resaltó que la gestión municipal de Esperanza presentó ante la Secretaría de Finanzas e Ingresos Públicos de la provincia de Santa Fe la información detallada en el formato exigido por la Ley N° 12.397 de Transparencia Fiscal de los Municipios y Comunas y el Decreto N° 0679/2020 para cumplir con supervisiones externas programadas.

Al respecto, sostuvo que “la gestión de Ana Meiners en sus tantos años ha demostrado permanentemente su transparencia y la honestidad que tiene en el manejo de los bienes públicos; si hay algo que es intocable es la línea de conducta que viene teniendo en sus gestiones sean quienes sean sus secretarios”.

En ese marco, valoró que “en cualquier instancia donde nos presentamos, se plantea lo prolijo que somos en la administración, en las presentaciones de programa, en el cumplimiento de las etapas de las obras y demás”.