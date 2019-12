Defino: “Hacer ciudad es respetarnos; hay que marcar la diferencia que tenemos como ciudad”

Admitió que pasar de la actividad privada a la pública “es un cambio grande, pero el Universo conspira para estar hoy acá y no me puedo hacer el tonto”.

Consultado por su decisión de asumir la función pública, contó: “Vengo de una universidad estatal, de un país que me dio educación y el compromiso social y el poder devolver a mi ciudad parte de lo que sé o lo que puedo hacer, suma y viene bárbaro. Es un compromiso como ciudadano y por eso me sumé”.