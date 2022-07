Defensoría del Pueblo reiteró consejos ante intimaciones de pagos

Sugieren consultar ante reclamos de pago bajo intimación. La institución recepciona casos con reclamos similares, en el que personas reciben intimaciones y casi ninguna cumple con las formalidades necesarias para exigir el cobro de una supuesta deuda.

La Defensoría del Pueblo recomienda corroborar o consultar antes de pagar deudas cuyo cobro se exija bajo intimación. Dichas amenazas suelen ser por deudas inexistentes o prescriptas, según se ha podido determinar en los casos que llegan a la institución.

En muchos casos las intimaciones de pago son por deudas falsas o sin fundamento, en consecuencia, la Defensoría del Pueblo recomienda tener en cuenta lo siguiente:

• Asesorarse sobre lo que se le quiere cobrar, y hacerlo siempre antes de pagar.

• Es posible que se trate de algo que en su momento no pagó pero quizás ya prescribió.

• También puede tratarse de un error administrativo y que el pago no haya sido acreditado.

• No se asuste ni ceda pagar si lo amenazan con judicializar su situación. Las empresas encargadas de cobrar deudas de terceros no necesariamente actúan de mala fe, no obstante, aún así, antes de pagar confirme la existencia y legitimidad de la deuda.

• Si tiene dudas recurra de inmediato a la Defensoría del Pueblo. La ley de Defensa del Consumidor lo ampara y prohíbe avergonzar, vejar o intimidar a los consumidores.

La delegación Las Colonias de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe se encuentra en calle Aaron Castellanos 1710, atiende de lunes a viernes de 8 a 13 hs y su teléfono es 03496 15652843.