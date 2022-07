Defensores y Unión empataron y Juventud le ganó a San Lorenzo

Juventud le ganó a San Lorenzo en el fortín y quedó como uno de los escoltas de la zona. Defensores con uno más en gran parte del partido no pudo vencer a Unión. Mitre perdió en su viaje a San Carlos Sud y Sportivo cayó como local. Aquí el repaso de todos los resultados, posiciones y próxima fecha.

Se disputó esta tarde parcialmente la 16ta fecha del Torneo Oficial «Juan Zuber» de Liga Esperancina de Fútbol en toda la región. Ahora la Zona Norte tiene liderazgos compartidos por los dos partidos postergados de San Martín.

En Esperanza Defensores del Oeste no pudo sumar de a tres puntos. Recibió a Unión en el clásico del barrio Oeste y no se sacaron ventajas al terminar igualados sin goles. Con la expulsión de Inwinkelried a los 35 del primer tiempo, el partido cambió. Unión se aferró al empate y Defensores generó varias situaciones pero no pudo convertir (Galería de Imágenes EDXD).

El otro choque de equipos esperancinos se vivió en el Delfo Yori donde Asociación Deportiva Juventud pudo ganarle a San Lorenzo por 2 a 0. Aquí el repaso de todos los resultados de la jornada:

ZONA NORTE

Resultados fecha 16

Juventud Unida Humboldt 2 – Tiro Federal Felicia 1

Libertad Nelson 5 – Juventud Laguna Paiva 1

Unión Santo Domingo – San Martín Progreso (postergado)

San Lorenzo 0 – Asociación Deportiva Juventud 2

Deportivo Elisa 5 – D.F.Sarmiento 0

Sportivo del Norte 0 – Boca de Nelson 2

Alumni Laguna Paiva 1 – Sarmiento Humboldt 0

Posiciones: Juventud Unida Humboldt y San Martín Progreso 32; Unión Santo Domingo y Juventud Esperanza 31; Deportivo Elisa, San Lorenzo y Alumni Laguna Paiva 25; Libertad Nelson 20; Tiro Federal Felicia y Boca Nelson 19; Sarmiento Humboldt 17; D.F.Sarmiento 12; Juventud Laguna Paiva 7 y Sportivo del Norte 6.

Próxima fecha: Tiro Federal – Sarmiento Humboldt; Boca Nelson – Alumni LP; D.F.Sarmiento – Sportivo del Norte; Juventud Esperanza – Deportivo Elisa; San Martín Progreso – San Lorenzo; Juventud Laguna Paiva – Unión Santo Domingo y Juventud Unida Humboldt – Libertad Nelson.

ZONA SUR

Resultados

Unión Progresista SCS 1 – Bartolomé Mitre 0

Independiente San Agustín 0 – Atlético Pilar 1

Santa Clara 4 – Argentino Franck 0

Defensores del Oeste 0 – Unión Esperanza 0

Atlético Franck 5 – Belgrano Sa Pereira 1

Argentino López – Central San Carlos (postergado)

Libre: Libertad SJN

Posiciones: Defensores del Oeste 29; Unión Esperanza 26; Atlético Pilar 25; Unión Progresista y Central San Carlos 23; Atlético Franck 20; Libertad SJN 19; Argentino López, Bartolomé Mitre y Belgrano SP 18; Argentino Franck e Independiente San Agustín13 y Santa Clara FC 7

Próxima fecha: Bartolomé Mitre – Central San Carlos; Belgrano SP – Libertad SJN; Unión Esperanza – Atlético Franck; Argentino Franck – Defensores del Oeste; Atlético Pilar – Santa Clara FC y Unión Progresista – Independiente SA; libre Argentino López.

Los partidos entre Unión Santo Domingo – San Martín Progreso y Argentino de López – Central San Carlos fueron postergados pero no tienen fecha de disputa aún por la organización liguista.

Juego Defensores del Oeste – Unión – Fotos Esperanza Día x Día