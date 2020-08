Defensa del consumidor: amplían horarios de atención en el municipio

Cuando una empresa no cumple con lo pactado en una transacción comercial o servicio, como por ejemplo cuando el producto adquirido no posee las condiciones normales para su uso y funcionamiento, o no se presta un servicio conforme al contrato celebrado, la persona afectada puede realizar una denuncia en la Dirección General de Comercio Interior y Servicios (Defensa del Consumidor).

