De qué se tratan las nuevas disposiciones sobre billeteras virtuales

El ex secretario de Finanzas y titular de la consultora P&G, Pablo Olivares, explicó las modificaciones al sistema de billeteras virtuales.

En diálogo con la CSC Radio, Olivares comentó que “la novedad es la comunicación 7514 del Banco Central que complementa lo que se había implementado el año pasado con las transferencias 3.0 o QR interoperable o universal” y explicó que “se refiere a las billeteras digitales, que pueden ser bancarias o de fintech, que antes tenían una interoperabilidad en la salida, es decir que los QR no debían ser exclusivos de una billetera digital –Mercado Pago, Plus Pagos, Walá, Modo, etc- sino que se podían leer y operar con cualquier otra, y que ahora tendrán también una interoperabilidad en la entrada”.

“Esto significa que todas las billeteras digitales tendrán que posibilitar la vinculación a la misma no solamente de la cuenta virtual de esa billetera sino de cualquier otra cuenta virtual o bancaria, que el usuario de cualquier CBU o CVU pueda vincular con cualquier otra, es decir un usuario de Ualá tendrá posibilidad de utilizar los fondos que tiene en su cuenta virtual de Ualá en otra cuenta bancaria privada”, explicó.

“De esta forma, el mismo usuario con una sola billetera va a poder vincular su cuenta virtual en esa billetera y cualquier plástico y también con la cuenta bancaria en la cual tiene sus fondos. Esto tiende a que la competencia sea entre billeteras sin que cada una de ellas pueda poner en valor los fierros que tenga en su estructura comercial o en la estructura bancaria que la respalda”, indicó.

Especificó que “lo que se va a evitar es la necesidad de transferir a esa cuenta virtual previamente a pagar, con lo cual ahora se podrá directamente vincular la cuenta salario con cualquier billetera virtual de modo que al momento de pagar se pueda elegir la billetera que sea más conveniente en el momento o la que brinde mejor descuento, sin necesidad de hacer la transferencia previa. Los fondos de la cuenta bancaria van a estar vinculados directamente con la billetera virtual”.

Como ejemplo, planteó: “Plus Pagos que utiliza Billetera Santa Fe permitía vincular otras cuentas bancarias pero no como cuenta bancaria sino a través de un plástico –tarjeta de débito o crédito- ahora no será necesario vincular el plástico sino que directamente se podrá vincular la CBU de la cuenta bancaria. El único requisito es que esa CBU debe ser del mismo CUIT del usuario de la billetera digital”.

En este contexto, sostuvo que gracias al impulso del Estado a la Billetera del Banco de Santa Fe, “las billeteras virtuales han sido un fenómeno” en la provincia “que ha llevado a casi un millón y medio de personas como usuarios, con la motivación principal de ese estímulo monetario de 5.000 pesos por reintegro”. Ante esto, marcó que “una de las críticas que se pueden hacer es que, si lo que se intentaba era una política de ingresos, en definitiva quienes no tienen ingresos no pueden acceder a este sistema porque hay que contar con ingresos para gastar; y por otro lado, la exclusividad”.

“El usuario de Billetera Santa Fe, jubilado que coba su sueldo en Banco Nación, antes lo utilizaba a través de BNA+ o tenía que transferir a su cuenta virtual en Plus Pagos, pero ahora directamente vinculando la cuenta bancaria a través de la que cobra podrá comprar a través de Billetera Santa Fe sin vincular tarjetas o hacer transferencias previas”, explicitó.

Por último, apuntó que “la pandemia implicó un salto de casi 5 millones de personas que se incluyeron financieramente, es decir que tomaron por primera vez una CBU o CVU; en ese mismo periodo casi 13 millones de personas abrieron una cuenta virtual, es decir que hay un 365% de crecimiento desde diciembre de 2019. Prácticamente la mitad de la población adulta, un 46,5%, hoy tiene una cuenta virtual única”.