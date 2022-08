De María: “Rezzoagli tendría que salir un poco más y ver las condiciones de los trabajadores”

El continuarán endureciendo la protesta en reclamo de salarios, pases a planta y el fin de contratos. En ese marco, criticó al secretario de Hacienda de Esperanza, Luciano Rezzoagli, y la falta de diálogo del Ejecutivo municipal.

En diálogo con la CSC Radio el secretario general de la Asociación del Personal Municipal (APM), Darío De María, analizó lo que fueron las jornadas de paro y admitió que “no se termina de salir del asombro, con los muchachos no queriendo salir a trabajar y el otro sindicato que comanda el mismo Ejecutivo dándole órdenes para que salga a trabajar con aprietes de descuento, lo cual es inentendible cuando estamos viviendo una situación económica tan complicada y difícil”.

Recordó que los reclamos de APM “es por la gran cantidad de contratos basura, mucha gente que está contratada y no tiene pase a planta; hay una mesa paritaria en la que se están tratando los temas de salarios y muchas cosas que no se están cumpliendo respecto de salarios”.

“Los tres reclamos fundamentales son la escala salarial de la APM, que en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que somos el único sindicato que puede tener una paritaria departamental; los pases a planta y los contratos basura”, reiteró.

Cuestionó que “están teniendo una paritaria provincial que no es legal, que se está debilitando a cada momento, ASOEM (Santa Fe) se está yendo, ya se fue Rosario de esa paritaria y acá es la política lo que está trabando todo”.

Sobre las declaraciones, del secretario de Hacienda de Esperanza, Luciano Rezzoagli quien afirmó que un fallo judicial avala la vigencia de la paritaria provincial de Festram, dijo que “sigue faltando a la verdad”. “Dice que yo hago política pero él tiene que hacer lo que debe hacer, tiene que mirar las condiciones en la que están los trabajadores, tiene que recorrer y andar un poco más en bicicleta para ver lo que es la ciudad”, sentenció.

“El fallo de la Corte fue muy claro y está vigente; pero acá pasa lo de siempre, que dejan correr las cosas, lo van manejando políticamente hasta que llega un momento en que otra persona se tiene que hacer cargo. Están nerviosos porque están buscando hacer política porque estarán buscando alguna candidatura, pero que no se apuren los muchachos porque falta mucho para las elecciones. No hagan política antes de tiempo”, advirtió.

“Tienen que mirarle la cara a la gente. Nosotros los trabajadores nos debemos a la gente, porque la gente de Esperanza es la que nos paga el sueldo, y estamos tratando de molestarlos lo menos posible porque nosotros estamos en la calle y los vemos a la cara a los vecinos. Pero en esto los vecinos tienen que apoyarnos también a nosotros porque el daño que nos están haciendo es muy importante”, sostuvo De María.

En relación con la queja del SEOM, denunciando que desde APM no los dejaron trabajar por el paro, el dirigente afirmó que “en APM siempre se acompañaron los paros, pero acá un gremio no puede darle órdenes a los muchachos, por eso digo que es el gremio de la señora intendenta”. “Nosotros estamos para trabajar para los trabajadores, no para el intendente de turno. Necesitamos que se mejoren las condiciones laborales y que el trabajador llegue dignamente con la comida a su casa. Por todo esto la Festram se está quedando sin representación, porque traen a Esperanza al secretario general de Rafaela para entregar los diplomas de pase a planta. No sé si los funcionarios de la Municipalidad no van a tener que hacerse el bolso e irse a vivir a Rafaela. Están prendiendo fuego y va a llegar un momento que no se va a poder apagar”, analizó.

“La Municipalidad tiene que entender que deben empezar a dialogar. Se creen que son el mundo y no dejan que nadie entre o salga a trabajar si no lo deciden ellos”, resumió.

Por último, advirtió que “esto no tiene vuelta atrás” y adelantó que “mañana (por hoy) se reúne nuevamente la mesa de delegados” con la posibilidad de definir nuevas medida de protesta. Ante esto pidió “comprensión, disculpas y perdón a la ciudadanía porque nos han llevado a una situación que no queríamos. Lo único que queremos es que se nos reconozca”.

“Esto se va a endurecer porque hay cero dialogo, nadie levanta el teléfono porque están sentados en el trono, ni los concejales aparecen para ver qué está pasando realmente, ninguno se involucra porque todos se lavan las manos, y esto no va a terminar bien porque nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros derechos”, concluyó.