De la Peña: “Estamos en una crisis lechera y los anuncios tienen gusto a poco”

El presidente de la Cooperativa Asociación Unión Tamberos (AUT), Javier De la Peña, analizó los anuncios del ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, y advirtió la gravedad de la situación que atraviesa el sector.

En diálogo con la CSC Radio, De la Peña planteó que los anuncios “surgieron de una nota que enviamos entre varias entidades que trabajamos en producción primaria e industriales, con una serie de pedidos, de los cuales dieron respuesta a dos puntos: uno es la quita de los derechos de exportación y el otro es la aceleración del Impulso Tambero que se fue en los primeros días de la semana”.

Agregó que “a esas dos cosas las habíamos pedido con carácter de urgente y también habíamos pedido que se nos equipara el valor del dólar de exportación de leche –en sus distintas formas: queso, leche en polvo, etc.- a un dólar similar al dólar soja, esto no tuvo una respuesta positiva, no entró dentro de los anuncios del ministro, y las otras cosas con más técnicas en cuanto a la aceleración de la salida de puerto de las exportaciones, lo cual de acuerdo a lo que dice la industria se había logrado”.

También comentó que “se anunció una extensión del Impulso Tambero, que no estaba entre nuestros pedidos, a tres meses más, hasta diciembre. Y le incrementó un 20% el valor. De cualquier manera, de 800.000 pesos que era el tope de Impulso Tambero, para un tambo medio que está perdiendo dinero en alrededor de los dos millones de pesos mensuales, o que hace es disminuir la perdida pero no soluciona los problemas que venimos atravesando.

Y como resumen, definió que “en general, nos queda gusto a poco. Es como en general vienen repercutiendo estas medidas a nivel de campo, no hay nada distinto a lo que es un paliativo”.

En ese marco, apuntó que encima no llueve y creo que la raíz de nuestros problemas es que la producción forrajera está reducida al mínimo, que a lo largo de nuestra de vida de trabajadores agropecuarios no habíamos atravesado un periodo similar”.

Consultado por el modo de aguantar la situación, mencionó que “hoy la única forma de financiarnos que tenemos es achicando capital, por lo tanto se va reduciendo la capacidad de producir leche que tiene cada capital”. “Entiendo el esfuerzo que hace el gobierno nacional, entiendo que no puede cubrir a todo el mundo pero nosotros hace más de 24 meses que venimos dando el semáforo en rojo de Coninagro y hoy estamos atravesando una situación de crisis lechera”, apuntó.

Asimismo, admitió que “uno quisiera que haya algún otro anuncio intentando compensar el daño producido por el dólar soja 1, 2, 3, 4 más el maíz con precio diferencial, uno espera que alguien se dé cuenta que están destruyendo todo el interior productivo que genera la cuenca lechera, pero es una esperanza, no hay ninguna certeza. Ayer todos los anuncios dieron como un hecho y que era un hecho terminado el acomodo de toda la cadena láctea pero nosotros advertimos que esto no está acomodado sino que nos dieron algo para poder estirar la agonía”.

Ante este escenario, marcó que “la cooperativa está trabajando a full en este tipo de cuestiones, hemos tomado todas las líneas de crédito posibles para volcarlas a los productores, hemos refinanciado todo lo que se podía y seguiremos haciéndolo mientras tengamos los respaldos para ello. Hoy la deuda de los productores para con la cooperativa se ha incrementado muchísimo, lo cual es malo para los productores pero como cooperativa tenemos la función de darle cobertura social y económica que podamos a todos los asociados. Estamos trabajando permanentemente en eso: reuniones con bancos, estirar líneas de créditos, reuniones con proveedores para conseguir planes pesificados”.

De todos modos, concluyó: “Lo que se espera realmente es que caiga la lluvia para que los productores puedan pensar en trabajar y no en lo mal que le está yendo, y que cambie un poco el humor. De todas maneras el cambio de humor no le va a cambiar el bolsillo para los próximos seis meses”.