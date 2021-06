De a poco retorna la práctica deportiva al Club Unión de Esperanza

La presidenta del Club Unión de Esperanza, Claudia Cibanik, informó cómo se trabaja en el contexto de la pandemia y tras los últimos permisos para volver a la actividad.

En diálogo con la CSC Radio, Cibanik mencionó que “recién se están comenzando las actividades y cuesta el retorno” y destacó que “para las disciplinas de salón es más fácil en esta época de invierno, como son vóley, patín y gimnasia que retomaron con más horarios y más espacios para poder cumplir con los protocolos”.

También retornaron las actividades de “escuelita de fútbol, en novena división, que se hace afuera con horarios más temprano pero hay pocos chicos porque hace frío, llovizna y el clima no acompaña”.

Pese a las dificultades, resaltó que “está bueno poder volver a trabajar, porque el club genera puestos de trabajo, entre otras cosas, y de a poco se irá saliendo para intentar volver a la nueva normalidad por el bien de todos”.

Por otra parte, confirmó que “el fútbol superior está parado; en esta Liga sin público no se juega y hasta que no se pueda jugar con público –que se estima entre agosto o septiembre- no se va a jugar, y oficialmente no se ha dicho nada de lo que pasará con el Torneo”.

Acotó que “por el momento los horarios restringidos para poder practicar no nos sirven, porque la mayoría de los chicos de primera división trabaja y terminar a las 20 es imposible; ya lo quisimos hacer y no se puede porque no van los chicos, así que por el momento vamos a esperar”.

Locro benéfico

Finalmente, invitó a los esperancinos a colaborar con un beneficio que efectúa la institución para recaudar fondos. Se trata del primer locro repollero para el 9 de julio al mediodía, a un costo de 450 pesos. Las porciones se pueden adquirir en la Secretaría o a los dirigentes del Club.

En cuanto a la situación económica, admitió: “Estamos complicados pero siempre hay buena voluntad para poder salir, trabajo de mucha gente que viene gratis y pone justamente su trabajo. Igual que el año pasado con este beneficio podremos salir”.