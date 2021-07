De 52 proyectos presentados este año por Andrea Martínez, el cuerpo sólo aprobó uno

La concejal radical de Juntos por el Cambio tiene 108 iniciativas propias con estado parlamentario, mostrando un gran ritmo de trabajo. “Todos los proyectos que presento son para la ciudad, pero queda el sabor amargo de no ser correspondidos” explicó.

Las iniciativas de los concejales surgen de debates con vecinos, instituciones y la comunidad toda para transformar la realidad de nuestra ciudad. Sin embargo no todos parecieran tener el mismo compromiso de ser debatidos en el parlamento local.

“Desde mi lugar, mi responsabilidad es trabajar incansablemente en cada necesidad o problemática, escuchando a los vecinos, presentando proyectos o enriqueciendo y acompañando los que no son propios” explicó Andrea Martínez.

“Siempre planteo que la oposición no debe obstaculizar el avance de la ciudad y estoy convencida de ello, esperando contar con el apoyo de mis pares y que le den curso a cada proyecto o al menos a un gran porcentaje de ellos. Este año voté cada iniciativa que fue llevada al recinto que beneficiaba a la ciudad, excepto la obra de Avenida Colonizadores porque encontré incongruencias en el expediente” detalló.

“Repasando las estadísticas me quedo con el sabor amargo de realizar un importante trabajo diario pero no contar con el apoyo en los proyectos que presento que son para la ciudad, cada uno es importante para el sector, grupo o persona que se va a ver beneficiada” dijo Andrea Martínez quien sentenció “creo que no priorizan la ciudad, miran quien firma y no que se pide”.

“Estas estadísticas son públicas y están en la página web del Concejo Municipal, cualquier vecino puede ingresar y consultar. Quizás puede molestar, pero es la forma más transparente que tengo de mostrar mi trabajo y repetir una vez más que se puede aportar desde una banca de manera constructiva, independientemente del lugar de oposición. Ese es siempre mi compromiso”.