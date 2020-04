Daniel Pacitti: «»Acá seguimos trabajando y le damos para adelante con mucha fuerza»

El prestigioso director de orquesta nacido en nuestra ciudad y radicado en Italia y Alemania realizó pública una carta a todos los santafesinos contando se experiencia personal con el virus Covid-19 además de regalo deja una serie de vídeos para disfrutar su grata música en tiempos de aislamiento social preventivo obligatorio.

El prestigioso director de orquesta nacido en Esperanza se encuentra resguardado en Berlín desde la llegada del coronavirus a Europa. Desde allí tomó contacto vía mail con EDXD e hizo mención a los tiempos que corren: «Acá seguimos trabajando. Todos estamos en sus casas pero conectados online le damos para adelante con mucha fuerza. Es la única manera que queda para contrarrestar lo que pasa afuera.

Nos sentimos enjaulados pero esto no debe ser un obstáculo, al contrario hay que seguir adelante. Acá en Alemania como Italia, España y España hemos cancelado y postergados conciertos pero a la vez trabajamos en nuevas ideas aprovechando este tiempo de cuarentena, así en casa nacen nuevas ideas. Avanzamos, estamos construyendo sabiendo que estamos afrontando una época dura sabiendo que los próximos meses serán complicados pero no queda otra que seguir adelante con cuidado», expresó Pacitti que entre las ideas está trabajando en proyectos ambiciosos que pronto se conocerán.

A continuación la carta que Pacitti quiere compartir con todos los santafesinos:

Estimados santafesinos,

En estos momentos de profunda reflexión existencial y habiendo cancelado mis actividades por obvios motivos, he tenido el tiempo de investigar surcos del pasado, mi inquieto espíritu pesquisa, además para realizar un gesto espero para alguien útil; un modo de tener respeto a quien en trinchera, arriesgando mismo la vida por el prójimo y los que ya la perdieron como héroes, esperando no sea vana, eso depende de nosotros.

Antes envío alguna información esperando ser edificante. Siguiendo algunos debates parlamentares de Italia, Francia, Alemania, Unión Europea, se denota la eminente gravedad de este mal inesperado. No puedo en breve sintetizar la cantidad de argumentos tratados, discutidos, sería demasiado extenso.

No obstante siento el deber de extenderme. Pido disculpas por hurtar vuestro precioso tiempo. Encuentro muy fundamentado y de espesor comentarles cuanto Mario Draghi (1947), ex presidente de la Banca Central Europea (2011-2019), persona de respetable trayectoria y experiencia, expresó en una nota en el “Financial Times”. A pesar que la sustancia de la nota es referida a la Unión Europea, presumo que es un punto de referencia que puede servir y aplicable en otros países, en este caso me refiero a Argentina particularmente.

En una nota que concedió en dicho periódico, según mi humilde opinión son atendibles afirmaciones que Draghi recalca con firmeza. Dice el Draghi, los jefes de los estados de Europa deberán decidir cómo afrontar la guerra contra el coronavirus, en especial como proteger a los ciudadanos de las pesadas consecuencias en que los están golpeando en la vida cotidiana; aquí él (que es un economista) precisa claramente que no solo desde un perfil económico, sino que se trata de un pasaje crucial existencial para muchos.

Perdón si me extiendo precisamente sobre una temática europea, pero deduzco que en menor escala no puede que ser una recapacitación para nuestro contexto y aplicable a nuestra realidad social.

Precisa Draghi, uno de los problemas que sale a flote durante esta peripecia es saber si Europa quiere estar unida; es un test que en esta crisis está enfrentando, y sublínea que hasta hace algún año se la llamaba Comunidad Europea y hoy Unión Europea.

Evidente que los sustantivos simplifican dos distintas etimologías. A mi personal entender se identifican dos esencias, el primero tiene un significado más basto, profundo, por decir solidario, y el segundo puede entenderse como una suma articulada de estados, a fin de cuentas un complicado mosaico de egoísmos nacionales. Algunas veces he seguido discursos y razonamientos de Draghi, que respeto, es erudito en materia económica, nunca lo escuché hacer una afirmación tan fuerte.

Prosigue observando que de frente a estas circunstancias imprevistas es necesario un cambio de mentalidad, como en las épocas de las guerras. Hoy estar en cuarentena es de menor agravio respecto a otras circunstancias, como por ejemplo frente a los médicos, enfermeras, etc., que combaten diariamente sin tregua.

Afirma Draghi que el shock no es cíclico y hesitar en actuar apropiadamente puede llevar a una situación irreversible. Bien con esto quería describir al estado en que llevó esta epidemia la situación no solo política de la Unión Europea.

Transportando esta reflexión al contexto argentino, y diría sudamericano, donde recientemente hubo toda una serie de conflictos políticos-sociales trascendentales, la primera consideración eminente y por sobre todas las cosas por hacer, es no dejar en el modo más absoluto que este mal se propague. Porque si afecta en tal modo Europa política y económicamente, existencialmente, es de conjeturar lo incalculable que sería estimar las consecuencias sobre nuestra frágil y precaria realidad económica. Una tal catástrofe traería consigo toda una serie de percances, a parte lo trágico que significa.

Podría referirles sobre la Lombardía, que es mi región en Italia, mi segunda patria, infinidad de amigos, conocidos en todos esos pueblos. Estos días, sirvan para hacernos más fuertes, elevarnos, instruirnos en nuestras horas libres, cultivarnos.

No dejar de reflexionar, considerar, con imaginación de quien padece, y de quien al frente con honor y valentía, se juega haciendo su deber. Cada uno haga su deber es un modo para que quien se sacrificó no sea en vano.

Y recordarlo siempre, tenerlo presente, porque si se ignora el pasado no se sabe dónde uno está parado, y menos que menos donde va. Italia, posee el 50% del patrimonio cultural del mundo, no es poca cosa, se lo ganó con sudor y sacrificio, e inteligencia. No obstante, la ciencia, la tecnología, el progreso vigente no pueden evitar tantas muertes.

Italia siempre se realzó con todos los honores durante la historia de la humanidad, en el mayor de los casos inclusive más fuerte. Basta pensar al Medioevo, en realidad el apogeo cultural italiano, pero que se perdió casi todo, mediante fenómenos naturales, guerras, exterminios, destrucción, pestes, entre otras cuestiones. Surgieron como respuesta el Renacimiento en el 500, el Resurgimiento en el 800 o hasta la revolución económica que fue la Piccola Media Impresa, luego de la segunda guerra mundial, fue un modelo económico europeo. En fin desde el Imperio Romano a nuestros días pestes, epidemias, terremotos, volcanes, cruzadas, guerras fueron una constante. Esta de nuestros días fue sorpresiva, como también en otros países, y bien significativa.

Esperemos que Argentina, donde italianos son una gran comunidad, tome consciencia de la gravedad de la situación, sean disciplinados y austeros, no se debe arriesgar caer en una crisis humanitaria, que empeore una situación existencial ya para algunos muy dura. El material que comparto espero que pueda despertar curiosidad e interés, visto que ahora es momento como lo llaman algunos de entretenimiento, aunque no se debe caer en superficialidad, pienso, como se dice el tiempo perdido no se recupera jamás, no es una frase es una realidad.

Pido disculpas si fui extenso, mismo eventuales errores, es algo espontáneo de corrido. Deseando buena salud envío cordiales saludos.

Daniel Pacitti.