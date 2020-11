CUNDE y ADECE destacan aniversarios de la Escuela Normal

“Sólo nos separamos para reencontrarnos”. John Gay

Cada agasajo, de las diferentes promociones de la Escuela Normal Superior No. 30 “Domingo F. Sarmiento” en el mes de octubre, traía consigo momentos de alegría, nostalgia y profunda emoción. Era un reencuentro que llenaba el alma de gozo para aquellos egresados que celebraban Bodas de Oro y de Plata del Nivel Secundario y del Nivel Primario tras esas despedidas, de cincuenta o veinticinco años atrás.

En esta especial oportunidad, respetando las normativas establecidas, CUNDE y ADECE no han podido cumplir con la Convocatoria anual tradicional es por ello que, por este medio, saludan con afecto a los ex alumnos Bachilleres Pedagógicos Nacionales y Peritos Mercantiles Nacionales así como a quienes finalizaron sus estudios en el Nivel Primario, Promociones 1970 y 1995, recordando sus aniversarios y esperando que las circunstancias cambien para poder verlos pronto por nuestra querida Escuela Normal.

Resaltamos que son éstas las primeras Bodas de Oro como promoción de Bachilleres Pedagógicos Nacionales, tras finalizar anteriormente como Maestros Normales Nacionales.

A todos nuestro reconocimiento y cálido abrazo.

BACHILLERES PEDAGÓGICOS NACIONALES

Bodas de ORO – Promoción 1970: AMADIO, Liliana N.; BONFANTI, Elvira A.; BRACAMONTE, Lidia M.; ESPÍNDOLA, María del V.; FRANCONI, Yolanda B.; GARBARINI, Raquel I.; HILGERT, María L.; HUMELER, Noris O.; HÜMOLLER, Elsa S.; JORGE, Nora I.; KESTLER, María C.; KRUSE, María C.; LORENZ, Mirta E.; MAGLIANO, Graciela G.; MAZZELLI, Gladis T. (F); NEYRET, Griselda I.; OCAMPO, Alicia B.; PORTMANN, María A.; PRESSER, Nelly G.; RISTA, Delcia G.; RISTA, Nebel B.; RODRÍGUEZ, María del C.; ROSAS, María T.; SOSA, Delma C.; STEGMAYER, Mirta I.; THIEL, Amanda A.; VAILLARD, Iris M.; VIOLA, Lidia N.; WIDENHORN, Nelsa I.; BISANG, Osvaldo J.; GHELFI, Sergio A.; GIORDANO, Horacio T.; OPRANDI, Eduardo F.; PROTTI, Oscar G.

Bodas de PLATA – Promoción 1995: 1a. División – CAMPAGNOLI, Rosana B.; CAMPANA, Silvia M.; GAITÁN, Alicia M.; GAMARRA, Andrea V.; GARCÍA, María V.; HILGERT, Paola A.; HUBER, Andrea P.; LOUREYRO, Julio C.; MERKE, Julieta; MOOS, Jorgelina; NAVARRETE, Eliana E.; ORTÍZ DE GUINEA, María D.; PALMIOLI, Natalia S.; PANZANI, Nanci B.; PFISTERER, Virginia; RIVOIRA, Daniela M.; ROMERO, María C.; ROSSI, Romina; RUSTRE, Silvina R.; SÁNCHEZ, Cristian H.; SÁNCHEZ, Elsa M.; TEVES, Gonzalo N.; TROD, Carolina R.; YENNERICH, María A.

Bodas de PLATA – Promoción 1995: 2a. División – ACOSTA, Andrés H.; AMAYA, María N.; BENÍTEZ, Andrea F.; BONFANTI, María A.; CAGNASO, Vanesa L.; CARRUEGA, Gisela B.; COMBÍN, Alejandro J. (F); GIUDICATTI, Valeria G.; GÓMEZ, Nélida M.; INGARAMO, Luciana I.; MALDONADO, Ivana B.; OPRANDI, Mariana C.; OREGGIONI, Patricia L.; PERREN, Elisa; RASDER, Mario A.; SIEGEL, Angelina S.; STRAUCH, Luciana G.; VOGT, Rubén A.

PERITOS MERCANTILES NACIONALES

Bodas de ORO – Promoción 1970: DAGATTI, María E.; DOBLER, Silvia B.; HENSCHEL, María E.; HEVIA, Susana A.; PAUTASSO, Inés B.; PFENING, Belkis C. (F); SALVUCCI, Raquel. M.; SIMÓN, Graciela del H.; SKREB, Mirta R.; YENNERICH, Ana M.; ZEN, Estela M.; BLAZICEVIC, Ricardo V. (F.); ESCUDERO, Eduardo M.; FALKENBERG, Martín G.; FARGNOLI, Adriano I.; GUALA, José M.; HULSBERG, Germán A.; HÜMÖLLER, Raúl E. (F); LANG, Oscar H.; MAINARDI, Omar T. (F); MELCHIORRE, Rubén E.; MEYER, Mauricio; MICHELOUD, Raúl R.; PILATTI, Roberto C.; QUSE, Juan M.; ROLDÁN, Héctor R. (F).

Bodas de PLATA – Promoción 1995 – Primera División: ARCE, Paula C.; BARALDO, Carolina G.; BECKMANN, Carlos E.; BERTERO, Gastón M.; BILLOUD, Silvina L.; BRESELLO, Rafael A.; BUCCA, María A.; BUFFET, Fernando; CALCAGNI, Gisela C.; CARENA, Matías A.; CASTRO, Carina S.; ECHAGÜE, Alfredo V.; GATTI, Bruno I.; GONZÁLEZ, Lorena M.; GONZÁLEZ, Pablo H.; GRATTIER, Analía M.; GRAZZIOLI, Esteban M.; GUALA, Paula A.; ITURRASPE, Silvia E.; KASAN, Natalia C.; LEYENDECKER, Carla M.; MARTÍNEZ, Natalia Y.; MÍCOLLI, Diego R.; MONTÚ, Sergio E.; MORERO, José A.; OREGGIONI, Pablo S.; RABUFETTI, Martín A.; ROLDÁN, Betina M.; RUGGIERO, Graciela S.; SILVA, Ofelia M.; SIMÓN, Eliana V.; STEFFEN, Guillermo D.; STESSENS, Mariela; TARIS, Juliana G.; TOCCI, Andrea L.; VAUDAGNOTTO, Guillermo R.; WEIBEL, Mauricio A.; WIDDER, Natalia; ZAPATA, Santiago C.; ZOPPI, Santiago; ZUBER, Diego R.

Bodas de PLATA – Promoción 1995 – Segunda División: ACOSTA, Paola S.; BALANGIONE, Luis A.; CASTELLUCCHIO, María E.; DELGADO, Gonzalo G.; EHRENTRAUT, Claudio F.; FONTANA, Claudia A.; FOOS, Maricel A.; FRANCONI, Fernanda G. (F); HEINZEN, Luciana I.; HUBELI, Alejandro J.; MAINE, Melina; MENDOZA, Erika V.; MOYANO, María E.; MUNGUSSI, Natalia C.; NAGEL, Micaela R.; NAGEL, Mónica G.; NAGEL, Rosana C.; RIBERO, Gabriela S.; SCHMIDT, Cristian H.; SCHNEIDER, María E.; TROSSERO, Marina G.

PRIMARIA

Bodas de Oro – Promoción 1970

BARONETTI, Laura Viviana; BERTERO, Claudia Guillermina; BUTARELLI, María Cristina; CURSACK, Marta Isabel; GARBE, Olga Beatriz; HEKLEIN, María del Carmen; KÖNIG, Inés Mónica; MÓNACO, Ángela; MONTALBETTI, Adriana Alicia; PINTER, Patricia del Carmen; PORTMANN, Adriana Ester; PRUVOST, María del Huerto; SPIES, Lidia Teresita; THIMENTAL, Nora Liliana; CASTILLO, Rubén Ángel; DE PAUL, Raúl Alberto; FAURE, Mario Alberto; FAURE, Ricardo Ángel; FELLER, Jorge Alberto; FRANCEZÓN, Sergio Adrián; HUNZICKER, Raúl Eduardo; JUNIS, José Vicente; LORENZ, Rubén Darío; LOVINO, Héctor Hugo; PERRIG, Ricardo Juan (F); SIMONEIT, Carlos Ernesto; WEIDMANN, Hugo Enrique; ZAMBÓN, Horacio Rodolfo.

Bodas de Plata – Turno MAÑANA – Promoción 1995

ALMIRÓN, Carlos Damián; BONTEMPI, Nicolás Iván; BORLA, Lucas Ernesto; BOUVIER, Gustavo Alberto; BURGARELLO, Juan Pablo; BUTTARELLI, Nicolás; CIGNETTI, Nicolás; DARRÁS, Damián; FASCENDINI, Ubaldo Carlos; GUILARDUCCI, Matías; LORENTE, Exequiel; PERREN, Gabriel; SCHMÜTH, Andrés; STEFFEN, Claudio Omar; TASSINARI, Juan Manuel; WERNLY, Guillermo; AMAYA, Luciana; AMWEG, Evelyn Betsabé; BERTERO, Evangelina; CORAGLIA, Celina; DECOUD, Lucila; DÖNING, Evelyn; HEIL, Maricel; HUENS, Melina; MORENO, Silvina; MÜLLER, María Fernanda; PETRABISSI, María Natalia; RIVA, Macarena; SCOTTI, Susana; TORRES LUYO, Mariana; VOGT, Rosana; TCKACZYK, Valentina.

Bodas de Plata – Turno TARDE – Promoción 1995

ABDALA, Luis César; ACOSTA, Rodrigo; ALAMO, Daniel Ricardo; BENÍTEZ, Fernando Rafael; BORGOGNO, Matías Nicolás; DÍAZ, Maximiliano; ESTRUBIA, Juan Pablo; FAURE, Esteban José; FUHR, Fernando; GIROLIMETTO, Pablo Martín; HEINZEN, Esteban; PUERTAS, Nicolás Claudio; RÍOS, Guillermo Horacio; ARIAS, Virginia; BENDAHAN, Pamela Virginia; BENZ, María Alejandra; COLOMBO, Natalia Soledad; FLAPPO, Romina Rocío; GARBE, Micaela Soledad; HUPPENMEYER, Lorena Judith; MONSALVO, Paulina Emilia; PEDROZO, Griselda Paola.