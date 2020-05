Cumplió 100 años y todos los vecinos salieron a saludarlo

Rene Megevand celebra hoy su cumpleaños 100 y toda la comunidad lo felicitó. Recibió un regalo y una videollamada de la intendenta. Los vecinos salieron a saludarlo cerca del mediodía y él agradeció emocionado.

Como si se tratara de un «cumpleaños de 15» la calle frente a su domicilio fue pintada con letras en blanco y los mejores deseos.

Las sorpresas continuaron durante todo el día y los saludos también. En el transcurso de la mañana la Intendenta Municipal le envió a integrantes de su equipo para que le hagan entrega de un regalo especial y luego se comunicaron mediante una video llamada.

Cerca del mediodía, los vecinos llegaron con globos y regalos. René bajo las altas escaleras de su domicilio como si fuese un pibe, saludó a todos y agradeció emocionado y feliz la sorpresa que estaba recibiendo.

«No puedo creer que todos vengan a saludarme, llegué a los cien años y estoy muy bien» dijo a los medios este ciudadano suizo quien fuera declarado ciudadano destacado de Esperanza, tiempo atrás.

«El secreto es siempre portarse bien, no fumar, no tomar y llevar una vida ordenada» dijo el vecino de la ciudad a quien se lo ve caminar todos los días por el centro. «Cuando me me piden un consejo siempre repito que hay que estar en actividad, no estar sin hacer nada, yo siempre hago en la vida», dijo Rene.

«No me imaginaba todos los regalos que recibí, no se como agradecerles a todo» dijo mientras los vecinos cantaban una vez más el feliz cumpleaños.

Momento especial que compartió en la intimidad de su familia con su hijo Luis y su nieta, pero también momento muy afectuoso para toda la ciudad.

Activo integrante y colaborador de instituciones intermedias tiene mil historias por contar aún hoy. Entre las imágenes que compartimos su participación en el acto homenaje a Fernando Paillet que organizaron los Amigos del Museo de la Colonización. René Megevand participó para recordar los momentos que él compartió con el recordado fotógrafo.

Imágenes gentileza Nené Erni, Luis Megevand y Raúl Junges.