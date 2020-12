Cuenta regresiva para la operación de Facundo Nessier: será el 17 de diciembre

La mamá de Facundo, Mari Nessier, anunció que “la operación será el 17 de diciembre en Rosario y por eso ya estamos con todos los preparativos quirúrgicos”. Vale recordar que el adolescente padece queratocono y necesita una costosa operación que detenga el avance de la enfermedad, para lo cual se realizaron numerosos eventos solidarios en la ciudad.

“Estamos super contentos y ayer se realizó el sorteo de las obras de los artistas plásticos con quienes estamos muy agradecidos”, apuntó.

Mencionó que “se vendieron 900 números y se completó el dinero que hacía falta para la operación, y además con la venta de los helados va a quedar un excedente que se usará para el traslado, medicamentos y todo lo que se va a necesitar en el después de la cirugía”.

Recordó en Play Televisión que la cirugía “tuvo un costo de 2.200 dólares, así que le damos las gracias a la gente, a toda la comunidad, a los medios y a todos los que se movieron para que esto se logre”. “Lo logramos, estamos super contentos, y más ansiosos que antes”, reconoció.

Explicó que el problema de Facu es que “sus córneas están deformadas –en vez de ser planas son como un cono- y no llegan a recibir la luz como deben, y con la cirugía van a efectuar unas ulceras en cada córnea para poner allí un líquido que formará una malla que endurece con el objetivo de que la córnea no se siga deformando”.

También aclaró que “no se sabe qué pasará con su visión, si la va a recuperar o no, y eso se verá con el tiempo, pero sí se puede frenar la deformación de las córneas lo que detendrá la enfermedad”. “Al menos esto ya es mucho, porque como mamá se pasan muchas angustias pensando en que tiene 14 años, en que tal vez pierda por completo su visión y uno siempre quiere poder hacer algo ya. No me imagino la vida de él no teniendo su vista”, concluyó.