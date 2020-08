Hay cuatro trabajadores infectados y más de 15 aislados en el hospital Cullen

Consultado sobre las consecuencias de que el personal sanitario, sector fundamental para combatir la pandemia, se infecte de Covid-19, Poletti dijo en LT10: “Nos preocupa cuando empieza a haber casos en la ciudad. Veníamos muy relajados y a partir de que comienzan los primeros casos uno empieza a ver la peligrosidad de contagio que tiene el virus. A partir de ahí, nosotros como gestores organizamos que no haya un empleado que no tenga los elementos de protección. A su vez estamos diagramando con las jefaturas médicas la logística que garantice poder seguir brindando atención. Vemos que empieza a haber internaciones, aumentamos la cantidad de trabajo y a su vez debemos proteger a los agentes para que no se contagien”.

«Se trata de una enfermera, un médico, un trabajador del área de mantenimiento y un administrativo. No tuvieron contacto dentro del hospital, no fue en la atención de pacientes de contacto estrecho por atender casos de coronavirus. Fue fuera del hospital, pero el protocolo se activa igual», insistió en aclarar.