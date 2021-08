Cuatro tenistas del LTCE en el retorno de Abiertos regresan a la competencia

Cuatro referentes tendrá el L.T.C.E. este fin de semana cuando se produzca el retorno a la competencia, en el ámbito de la Liga de Tenis del Litoral Argentino, al concretarse el 3er. Abierto, en El Trébol. Giuliano Furlotti había jugado recientemente un Nacional, en Córdoba. Nadadores se preparan para volver a las competencias, en el Torneo de Gimnasia y Esgrima, el 28 de agosto.

En El Trébol la Liga de Tenis del Litoral Argentino producirá el retorno de sus Torneos Abiertos, este próximo fin de semana. El que será el 3er. Abierto se disputará entre viernes y domingo, en todas las categorías, tanto de mujeres como varones.

Serán cuatro los exponentes del Lawn Tennis Club Esperancino que estarán produciendo este regreso, tan ansiado. Se estuvieron preparando muy bien, como para hacer el mejor de los papeles el fin de semana.

Participarán: Juan Pablo Kern en Sub 12; Bernardo Gay y Genaro Templado en Sub 16 y Simón Lottersberger, en Sub 18.

El ex Nacional G3, tendrá lugar en las instalaciones de El Expreso y El Trebolense.

FURLOTTI JUGO NACIONAL EN CORDOBA

Días atrás otro representante del L.T.C.E., el humbolense Giuliano Furlotti intervino en el 4to. Nacional del 2021, en el Córdoba Lawn Tennis Club.

En el certamen donde se alistan los mejores rankeados a nivel nacional de la A.A.T. Furlotti arribó hasta los 4tos. de Finales en singles y disputó la Final de dobles, en su categoría de Sub 16.

El humbolense en singles comenzó ganándole a Fantino Alberca, del Chaco, pór 7-5 y 6-0. Luego superó al bonaerense Tadeo Meneo, 6-3 y 6-2. Pero en 4tos. de Finales se debió medir con el 1er. preclasificado, Fernando Cavallo, de la F.A.T., con quien cayó por 6-4 y 6-2.

En la competencia de dobles, formando dueto con Fantino Alberca, arrancaron como 4tos. preclasificados. Inicialmente vencieron a los referentes de la Federación Santafesina (sede Rosario), Lucarelli – Morresi, 6-2, 4-6 y 12-10. Después dejaron en el camino a Meneo – Toninelli, ganando por 6-4 y 6-2, en 4tos. de Finales.

En la Semifinal consiguieron una gran victoria ante quienes habían eliminado a los segundos mejores preclasificados, Pszybylski – Spagnuolo (Tucumán), 4-6, 6-2 y 10-2.

Una gran Final protagonizaron frente los N° 1 de la Preclasificación, Nicolás García Longo – Matías Ruíz Broto (Buenos Aires). La dupla de Furlotti cedió en definición que exigió súper tie beack. Cayeron por 6-3, 6-7 (4) y 10-5.

NADADORES VUELVEN EN GIMNASIA Y ESGRIMA

El sábado 28 de este mes de agosto se producirá el retorno de las competencias oficiales de la FE.SA.NA – Federación Santafesina de Natación – y con ese objetivo se están preparando el grupo de nadadores del L.T.C.E.

El certamen que provocará el esperado regreso a las competencias en natatorios será organizado por el Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, y tiene la denominación de “Torneo del Litoral 2021”.

El programa contiene un total de 25 competencias, abarcando tanto las categorías promocionales como federadas.