Cuatrerismo crónico: los ganaderos se armaron y patrullan los campos

El reciente hecho de abigeato -la sexta carneada en el mismo campo en el último año- se produjo en la madrugada del sábado, según relató el damnificado con el modus operandi de siempre: llegan en moto a la madrugada, rompen alambrados y boyeros, arrean la tropa hasta la manga y allí los faenan. Pero sólo se llevan los cuartos traseros, apenas 10 o 15 % del animal, mientras el resto queda pudriéndose. “Es una pérdida enorme; con lo que se llevaron de las tres vaquillonas que carnearon no hacen una; es imperdonable que, además del perjuicio que me generan, se desperdicie toda esa comida”, lamentó.

You may also like