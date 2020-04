Cuarentena: las medidas podrían continuar hasta la llegada de la primavera

«Lo que tenemos enfrente es muy grave, solo hace falta mirar lo que pasa en otros países donde colapsaron los sistemas más avanzados de salud», explicó la secretaria de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, quien alertó sobre el relajamiento de la cuarentena.

Tanto los gobernadores como el Presidente de la Nación expresaron su preocupación por la relajación de la población respecto al cumplimiento del aislamiento que se lleva adelante para evitar o retrasar el avance de la pandemia de coronavirus. Ante ese panorama, la decisión es continuar con la cuarentena e incluso anticipar que las medidas continuarán incluso hasta la llegada de la primavera.

La secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, admitió hoy que el aislamiento social «no es una medida simpática» pero que es una de las pocas que se pueden tomar ante esta pandemia, «para este virus desconocido».

La funcionaria advirtió que las autoridades provinciales y nacionales registran un «relajamiento» de la población, sobre todo en las grandes ciudades en las que está incluida Santa Fe.

«Es como que la gente ve que no hay tantos casos, que no llega, y lo que estamos intentando es que no sea tan abrupto, pero hay que aclarar que la población y el sistema no están preparados para terminar la cuarentena», explicó en diálogo con el programa «El primero de la mañana» de LT8.

«Queremos insistir en que estamos ante una situación muy grave al ver cómo evoluciona la pandemia en los demás países, no solo de Europa sino de países que nos rodean, este virus ha colapsado los sistemas más avanzados del mundo», remarcó para graficar la complejidad del escenario sanitario.

Martorano precisó que hace unas semanas se estimaba que el «pico» de la pandemia llegaría a fines de abril y principios de mayo, pero «ahora se corrió a mediados o fines de mayo», remarcó para admitir que es posible que la normalización de las actividades llegue recién con la primavera. «El escenario es ese, de clases no se habla, se irá hablando sobre la marcha, veremos cómo llega el pico, y cómo esta pandemia impacta en nuestra sociedad».

Consultada sobre la veracidad de las cifras oficiales, Martorano afirmó que hay transparencia en los registros y dijo que incluso se hicieron testeos a fallecidos sin causa aparente y dieron negativos. «Lo que más queremos es tener el mejor número y el mejor testeo, las cifras que tenemos son las reales», aseguró.

La funcionaria insistió sobre la recomendación del uso del barbijo casero y solicitó a la población que no utilice los quirúrgicos que son destinados al sistema de salud. «El consejo es que utilicen el barbijo casero, que tape la nariz y la boca, es una medida más que evitaría la dispersión del virus, si soy asintomática no le traslado el virus a otra persona, no es una barrera total, pero es una medida más».