Cuarentena: Esperanza no solicitará autorización para salidas recreativas

Al respecto, indicó que “en la realidad hay comercios a los cuales se les dificulta notablemente porque no estaban preparados para ese esquema o porque los clientes no están acostumbrado a trabajar con el mismo, y ahí es donde tenemos que poner el eje para trabajar sobre la flexibilización”.

En diálogo con EDXD , Gómez se refirió al anuncio presidencial para permitir salidas recreativas de una hora ya 500 metros del domicilio y al respecto informó: “Como municipio nos parece que es una medida que no condice con las necesidades prioritarias que tiene la ciudad; y por ello no vamos a solicitar esa excepción”.