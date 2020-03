Cuarentena en Santa Fe: “Actuaremos con la mayor severidad”, afirmó Perotti

En la provincia, el proyecto de ley de «Necesidad Pública no tiene incorporada la dimensión de lo que estamos hablando frente a esta pandemia. Estamos en una situación inédita, porque aquí no solamente va a haber mayores erogaciones sino una caída de los recursos, de la coparticipación nacional por la caída de la economía en su conjunto y caída de los recursos propios», sostuvo Perotti, y agregó: «Hubo un gesto de alto valor en la política nacional, todas las fuerzas políticas reuniéndose con el Presidente, poniéndose a disposición y ofreciendo su colaboración, es un grado de comprensión del difícil momento que se tiene que atravesar. El deseo es que todas las fuerzas políticas en la provincia actúen en la misma dirección y en la misma consecuencia. La ciudadanía lo necesita”.

En este sentido, el gobernador destacó que «la gran parte de la población tiene compromiso y ha asumido responsablemente la actitud de cuidado. Hay gente que no lo ha hecho», señaló el mandatario y agregó que la medida de la cuarentena obligatoria va «en la dirección de buscar a la persona que está en situaciones críticas y no en perseguir irresponsables que ponen en riesgo su salud y la de la población».