Cristian Fladung del Rafa Tenis ganó Abierto de Rafaela

El humbolense se quedó con el torneo anteriormente conocido como Nacional Grado 3 en categoría Sub18, realizado en Rafaela.

Dentro de un muy buen desempeño de los tenistas del “Rafa Tenis” en el nuevo Abierto de la Liga de Tenis del Litoral Argentino, Cristian Fladung se destacó, consagrándose Campeón en la categoría Sub 18.

Fue el 6° Abierto, ex Nacional Grado 3, de la temporada. Tuvo lugar en Rafaela, con sede central en Atlético, y subsedes en 9 de Julio y Aero Club, reuniendo a un elevado número de inscriptos en todas las categorías, desde Sub 12, 14, 16 y 18 años, tanto en niñas como varones.

El humbolense Cristian Fladung que arrancó adelantado, como 1er. Preclasificado, empezó ganándole a Joaquín Da Silva, 6-2 y 6-1. En Semifinales dejó en el camino a Juan Banegas, 6-2 y 6-2.

En la Final contra el santafesino Manuel Lifsitz, Fladung expuso todo un gran repertorio tenístico, para imponerse con suma autoridad, por 6-0 y 6-3. De esa manera, sin ceder un solo set, y dejando en el camino apenas 10 games en seis sets, “Tiki” Fladung festejó con el grupo del Rafa Tenis.

En la misma categoría Sub 18, Simón Lottersberger debutando este año en el ámbito competitivo de la Liga del Litoral, se quedó con la llamada Second Chance.

Luego de perder en Ronda inicial del cuadro con Felipe Villareal, 6-3 y 6-2, pasó a jugar la Ronda Consuelo o Segunda Chace. En el primer partido derrotó a Valentino Riberi, 7-6 y 6-0y luego le ganó la Final al anfitrión rafaelino, Gonzalo Saione, 6-1 y 6-3.

Además en Rafaela incursionaron otros tres valores del “Rafa Tenis”. En Sub 10, Augusto Crosetti después de perder en Ronda inicial del cuadro principal, jugó la Second Chance. Allí cedió en el primer cotejo con definición en súper tie breck, 10-5.

Morena Gadient, en Sub 12, luego de caer en su debut en el cuadro principal, pasó a animar la Second Chance ganando el partido inicial, pero no llegó a jugar la Final, recibiendo el premio como finalista.

Felipe Alarcón en Sub 16 también al caer en Ronda inicial, pasó a la disputa de la Second Chance. Venció en su primera incursión, pero luego cayó en lo que era una de las Semifinales de esta nueva instancia.