Crisis del neumático: “No se ve ninguna luz en el horizonte para aclarar la situación”

El titular de un comercio de venta de neumáticos de Esperanza, Cristian Terzaghi, brindó un panorama de la realidad del sector ante el conflicto gremial que paraliza las fábricas y no obtiene resolución desde hace varios meses.

En diálogo con la CSC Radio, Terzaghi aseguró que “en los últimos meses se ha vuelto estresante el rubro por el desabastecimiento que hay tanto de las industriales nacionales como de los importadores”. “Ambas partes tienen serios problemas y no depende de nosotros que estamos en la mitad de la cadena, entre un importador, una fábrica y el cliente”, señaló.

En ese marco, lamentó que “no se ve ninguna luz en el horizonte para aclarar un poco la situación y todo vuelva a ser normal por el contexto económico que están atravesando las fábricas y la economía argentina que es la mayor traba que tiene el sector”.

En cuanto a la situación de la empresa en particular, comentó que “hay stock pero no se puede satisfacer al cliente en la pretensión del producto que quiere colocar, siempre hay alguna alternativa pero suele no ser la que el cliente está buscando o el usuario necesita”. Como ejemplo, dijo que “el usuario de un neumático Premium termina colocando un neumático de inferior calidad porque no se consiguen y porque tiene que seguir funcionando con su vehículo; ante la necesidad se termina colocando lo que hay disponible en el mercado. Antes había cuatro o cinco opciones para un automóvil y ahora hay una con suerte”.

Comentó además que “los precios están por las nubes, hay vehículos que sale más caro colocarle las cuatro cubiertas que el costo del propio vehículo”. Detalló que “hoy una cubierta rodado 13 está entre 25.000 y 35.000 pesos; en un rodado 14 está de 30.000 a 40.000; un rodado 15 está desde 35.000 hasta 60.000 pesos; y un rodado 16 comienza desde los 50.000 hasta 85.000 pesos. Cuatro neumáticos de una camioneta rondan desde los 300.000, 400.000 y hasta 500.000 pesos”. “Engomar un camión, dos delanteras y cuatro traseras, están un millón y medio de pesos. Cuando un neumático de camión en el mundo siempre costó 100 dólares, en Argentina siempre rondó entre los 280 y los 330 dólares, y hoy está al blue en 900 dólares y al oficial está 1.300 dólares”, apuntó.

Confirmó asimismo que gran cantidad de personas viaja a países limítrofes a cambiar los neumáticos. “Un neumático de una camioneta que acá cuesta 80.000 pesos, en Paraguay se consigue por 20.000; aunque no es la calidad de un neumático nacional”, ejemplificó Terzaghi y explicó que esa diferencia de costos “se da básicamente por los impuestos”.

“Cualquier importador de cualquier producto que llega a Argentina tiene un 60 o un 70% de impuestos que en el país vecino no lo tiene, entra libre, y esos impuestos impactan en el costo, que se suman a las ganancias de los empresarios, más un poco de especulación porque no se sabe cuándo vuelve a entrar mercadería, porque está entrando cada tres o cuatro meses a puerto, más otro tiempo similar en liberarla, y en esos seis o siete meses en Argentina tenés la inflación que aumenta toda la mercadería. Todo eso es del importador y después tenes los representantes de cada marca que también le aplican un aumento, y así en toda la cadena lo que hace que el producto quede supervaluado”, describió.

En este contexto, se manifestó de acuerdo con la posible apertura de la importación que anunció el Ministerio de Economía: “Creo que al abrir la importación se puede empezar a saciar un poco el mercado, porque ni siquiera las fábricas nacionales hacen la cantidad de neumáticos que hoy requieren los vehículos en el país, entonces así puede empezar a marcar un poco oferta y demanda, porque hoy no hay oferta. Y además le puede abrir un poco los ojos a los empresarios argentinos de que tienen que empezar a invertir en maquinaria, en empleo, y así pueden empezar a abastecer el mercado nacional con su producto y despojar el producto que viene de afuera”.

Finalmente, advirtió que el problema del desabastecimiento “va para largo, hablando con colegas e importadores se advierte que hasta que no haya un cambio de tripulante, no habrá cambios”.

Fotos La Brujula 24 / Misiones OnLine