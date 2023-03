Crecen los casos de dengue y confirmaron “circulación viral” en ciudad de Santa Fe

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó que actualmente hay 1.376 casos de dengue. La directora de Epidemiología, Carolina Cudós, reveló que en la ciudad ya hay circulación viral con siete contagios, aunque puede haber más. A su vez, brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta hasta que arranque el frío.

“Lamentablemente sigue aumentando y sigue aumentado mucho, es exponencial la suba. Al día de hoy tenemos 1.362 casos confirmados que se contagiaron acá, aparte hay otros que se infectaron en otros lugares», indicó Cudós en declaraciones a Radio Uno. En total, hay 1.676 casos en la provincia de Santa Fe.

Entre las localidades y Departamentos con más contagios, destacó a Villa Minetti, Ceres y Rafaela. En Santa Fe va aumentando de a poco, mientras que en Rosario hay circulación de dos serotipos virales, serotipo 1 y serotipo 2.

“Son pocos los casos aún en estas dos grandes ciudades, se está controlando mucho. Lamentablemente lo que seguimos viendo en todas las localidades es que cuando podemos ingresar a distintos hogares hay muchos recipientes que acumulan agua y son los criaderos de mosquitos. Estamos yendo a contramarea porque trabajamos, le decimos a la gente que se cuide, pero desde los municipios, las comunas y el Ministerio de Salud no podemos meternos en las casas de todos los ciudadanos. Tiene que ser responsabilidad de cada uno”, expresó.

La ciudad de Santa Fe cuenta con siete casos pero la experta sostuvo que hay más contagios probables que por una cuestión de laboratorio no pudieron ser confirmados. Y resaltó: “No son en un mismo barrio, son casos dispersos, por lo cual hay circulación viral acá en Santa Fe. Está muy controlada, la ciudad junto con la provincia trabajó mucho durante todo el año en la prevención, hay muchas que lo hicieron más. Hay ciudades que en los últimos años tuvieron grandes brotes y otras que no tenían casos hace algunos años y por ahí relajan un poquito, se nota eso al momento del número. No quiere decir que no puede aumentar de golpe porque ahora hay mucho calor, altas temperaturas, se espera que continúe durante un tiempo”.

La directora de Epidemiología contó que los síntomas del dengue son fiebre alta, fuerte dolor de cabeza, erupción cutánea que provoca picazón y puede surgir entre en quinto y séptimo día cuando baja la fiebre, dolor detrás de los ojos y dolor en el cuerpo. A diferencia del Covid y la gripe, no se suele presentar resfrío. Y la tos puede llegar a aparecer en una etapa más avanzada.

La principal recomendación del ministerio es evitar los recipientes que pueden acumular agua y en caso de tenerlos darlos vueltas o vaciarlos todos los días. Si los recipientes son necesarios aconsejan cambiar el agua todos los días. También, recomiendan el cierre de ventanas para que no entren los mosquitos, el uso de tela mosquitera, espirales, tabletas y repelentes (sobre todo de 6 a 8 y de 18 a 21, cuando hay que tener más cuidado).

«La experiencia nos dice que hasta que empiece el frío los mosquitos se guardan en nuestra casa, nos pasa hasta mayo y junio inclusive», cerró.