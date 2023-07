Crece el comercio electrónico en el litoral: indumentaria y celulares los más buscados

La región confirma la tendencia del país que durante el 2022 tuvo un millón de nuevos clientes. Se mantiene la preferencia de retiro en el local comercial y otra gran mayoría buscó información de manera digital para luego hacerlo de manera física.

Por: Franco Bonis, Director de la Región Litoral de CACE.

Según el último Estudio Anual presentado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico junto a Kantar Insights, en 2022 el comercio electrónico sumó más de un millón de nuevos compradores a lo largo y ancho del país dando la pauta de que las operaciones a través de canales digitales es considerada un hábito de compra ya instalado. Haciendo foco en la Región del Litoral (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe), las tendencias a nivel nacional hacen eco resonando en dicho sector. De esta manera, el crecimiento en la Región se encuentra alineado a la facturación total del país con un 87% de crecimiento anual.

Con el recorte del Estudio Anual para la Región se dan a conocer particularidades sobre cómo se conforma el escenario del comercio electrónico en el Litoral, como por ejemplo ¿cuál es el perfil del comprador del noreste argentino? Se pudo observar que el perfil del comprador de esta área se reparte de forma casi igual entre hombres y mujeres, con mayor presencia del rango etario medio (30 a 44 años con un 53% de participación) y preponderancia del 57% del NSE C2C3.

En lo que respecta a frecuencia con la que se realizan las compras, se registró que en el Litoral y NEA disminuye en un 2% y 3% respectivamente los compradores cotidianos y regulares, es decir que compra al menos una vez por semana y una vez al mes. Como contrapartida, crece la frecuencia ocasional ya que un 45% compra al menos cada 6 meses o con menor frecuencia (en comparación al 40% de 2021). Sin embargo, todos los movimientos sumados no expresan diferencias significativas.

En cuanto a qué es lo que tracciona la compra online, en 2022 la capacidad de comprar en cualquier momento gana relevancia con un 38% posicionándose como la principal ventaja tras desplazar a la facilidad del proceso de compra. Por su parte, la consideración sobre el tiempo y descuentos se mantienen sin diferencias significativas. Comparando con 2021, en el noreste argentino se registra estabilidad general en la percepción de desventajas mientras que la mayor variación se registra en el asesoramiento online en vivo: en 2022 es levemente menos percibido como una barrera al canal online.

¿Qué compraron los residentes de Litoral que los diferencia a nivel nacional?

Dentro de las categorías más populares de la Región, las relativas a Indumentaria continúan integrando el Top 2. Asimismo, ganan relevancia las Entradas a Espectáculos y Productos de Belleza y Cuidado Personal en comparación con 2021. En cuanto a las categorías compradas por primera vez; Celulares comparte el primer lugar entre Litoral, NEA y Argentina. Las diferencias más amplias entre Región y País se encuentran en Computación y Construcción, siendo más preferidas en Litoral y NEA. De esta manera los ranking quedan formados de la siguiente manera:

Ranking de categorías más populares en el Litoral

Indumentaria (no deportiva)

Indumentaria deportiva

Entradas a espectáculos y eventos

Celulares y teléfonos

Contenidos audiovisuales y Software

Ranking de categorías compradas por primera vez en 2022

Celulares y accesorios

Indumentaria no deportiva

Computación

Herramientas y material para la construcción

Indumentaria deportiva

Características principales del camino de compra en Litoral

Antes de la compra: A la hora de buscar información, y a pesar de contar con un menor promedio de menciones en 2022, la búsqueda de Información del Producto, y Precios y Promociones se mantienen como las opciones más elegidas en la Región con un 55% y 52% respectivamente.

Durante la compra: A la hora de la compra, la tendencia del país también se refleja en la Región ya que las compras se realizan mayormente desde dispositivos mobile (60% vs 37% desktop). Respecto al formato de compra, en NEA crece de manera tendencial la compra mediante Apps. Sin embargo, y con una leve disminución vs. 2021, los sitios siguen siendo el formato más preferido con un 58% de participación. Por su parte, la variedad de productos se mantiene como el principal motivo de elección del sitio/app con un 40% y crece tendencialmente la relevancia otorgada a la visibilidad del precio con un 34% en 2022 vs. el 26% en 2021.

Después de la compra: En la Región disminuye significativamente la preferencia del envío a domicilio, siendo elegida por un 66% en 2022 a diferencia del 80% en 2021. Sin embargo, se mantiene como la opción logística preferida. El retiro en punto de venta y redes de pick-up crece tendencialmente comparado a 2021 (49% en 2022 vs 44% en 2021). En cuanto a medios de pagos elegidos, débito y crédito permanecen como las más utilizadas con un 47% y 38% respectivamente mientras que la transferencia bancaria es la única opción que cae significativamente en 2022 (20% en 2021 vs 9% en 2022)

Sobre el comportamiento online para compras offline, 8 de cada 10 residentes de Litoral buscaron información de manera digital para comprar de manera física, siendo mobile el dispositivo más utilizado.

Para finalizar, el 99% de los compradores de la Región expresa satisfacción con la experiencia de compra online lo cual confirma que los canales digitales están cada vez más instalados en los hábitos de consumo. Es por esto que representa un desafío poder acompañar el crecimiento exponencial del comercio electrónico así como también, responder a la demanda de una mayor profesionalización que esto implica.

Por tal motivo, este año CACE estará llevando a cabo la octava edición del eCommerce Go, un evento educativo, de networking y federal que tuvo su primera parada en Rosario, Santa Fé el pasado 5 de julio. Allí los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con distintos expertos, conocer casos de éxito regionales y capacitarse en las principales temáticas de auge tales como la inteligencia artificial, la implementación de tecnologías en los negocios digitales, entre otros, así como profundizar sobre escenario del eCommerce en la Región.

Acerca de CACE:

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en el año 1999 con el propósito de divulgar y promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y los negocios, las comunicaciones, el comercio y los negocios electrónicos.Cuenta con más de 2000 socios de diferentes sectores de la industria, comercio y servicios que hacen realidad los negocios y comercio electrónico en la Argentina y la región, siendo la principal institución nacional en promover esta nueva modalidad de trabajo y negocios.Entre sus principales iniciativas, la CACE realiza un estudio anual de comercio electrónico, el Ecommerce Day, y los eventos de conveniencia CyberMonday y Hot Sale en Argentina.Más información: www.cace.org.ar