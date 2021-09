Covid: este viernes continua la vacunación a menores con dosis de Moderna

La responsable del Vacunatorio del SamCo, Mónica González, comentó que la vacunación contra el Covid-19 sigue avanzando en la ciudad aunque están faltando primeras dosis. En tanto, continuará la inoculación de adolescentes con la vacuna Moderna.

En diálogo con la CSC Radio, González especificó que “en esta semana se viene trabajando tranquilo, con un turnero con poca cantidad de gente, tal es así que este jueves no hubo turnos asignados por lo que se aprovechó a vacunar a personas que estaban con el turno atrasado, están faltando primeras dosis y segundas dosis de AstraZeneca y Sinopharm”.

Estimó que en la ciudad “ya se llegó a 65.000 vacunados con primeras y segundas dosis, y se espera continuar con el grupo etario de 12 a 17 años porque ya se recibió la vacuna Moderna y seguramente ya mañana viernes habrá gente citada”.

Respecto de aquellas personas que aún no cuentan con la primera dosis de la vacuna, explicó: “En este momento no tenemos primeras dosis para ningún grupo etario, quienes no pueden vacunarse con la primera dosis pueden acercarse a preguntar y serán vacunados siempre y cuando se cuente con las dosis necesarias”.

Menores sin comorbilidades

Consultada respecto de la inoculación a menores de 12 a 17 años con las vacunas de Pfizer, que ya comenzó en Santa Fe y Rosario, señaló que “siempre antes de colocar las vacunas tenemos capacitaciones, sobre la de Pfizer nos llegó notificación que se comenzará a colocar en Santa Fe y en Rosario porque tiene distinta preparación y una cadena de frío que hay que ver si se puede manejar acá. Nos llegó algo de material para comenzar a ver pero todavía falta saber si se colocará en Esperanza”.

De todos modos, sostuvo que “no son vacunas difíciles de preparar porque uno trabaja todo el tiempo con ese tipo de cosas, es una vacuna que tiene un diluyente como tienen otras pero el problema es que hay que conservarla a menos grados y por eso por ahora solo la recibirán en Santa Fe y Rosario”.

Por otra parte, comentó que “a veces los sábados se cierra el SUM porque no hay gente citada por el turnero y además se está trabajando mucho desde marzo, en jornadas largas de hasta 12 o 13 horas, no solo en vacunación sino también en gestión y por eso se intenta darle descanso a los trabajadores”.

Por último, pidió a los papás que se acerquen a completar la vacunación de los niños con las vacunas obligatorias del calendario nacional. El teléfono del vacunatorio por consultas es el 03496-155-23269.