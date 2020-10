Covid en Progreso: “Estamos preocupados y ocupados”, dijo Müller

No obstante, instó que “si la gente no se compromete es imposible manejar la situación”. “No se puede poner un policía en la casa de cada vecino, o viendo quién se reúne con quién, o quién se va a comer un asado. Hay que ser responsables, aunque es un momento difícil y todos necesitamos encontrarnos con el otro, pero hoy no se puede”, planteó.

Analizó asimismo que “el haber pasado tanto tiempo sin casos llevó a la gente a pensar que no era verdad o que no era para tanto y entonces hubo un relajamiento y ese afloje que todos vivimos puede ser causante de esta preocupación que hoy tenemos”.