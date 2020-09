Covid en Esperanza: “Pedimos que el esfuerzo y la responsabilidad sea de todos”, afirmó Baigorria

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, pidió que la clase política haga el mismo esfuerzo que le pide al sector comercial y privado para evitar los contagios de coronavirus.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria analizó que “el hecho de que alguien desde un escritorio pueda decidir quién trabaja y quién no, nos está empezando a preocupar sobremanera, porque la amenaza de cierre es permanente y la posibilidad de cierre es concreta debido a la gran cantidad de casos que hoy tenemos en la ciudad”.

“Desde la entidad queremos fijar una postura bien clara y decir que si en algún momento hay que retroceder, que el esfuerzo sea para todos por igual, que la clase política también tenga su costo de las medidas que toma, que hagan un esfuerzo ellos también quizás bajándose algunos sueldos o poniendo en consideración los gastos”, definió.

Ante ello, planteó que “la cuestión ya no da para más y por eso pasan las cosas que están pasando, por eso el descreimiento en los funcionarios que tenemos, y a la vez ya no hay donde más rascar la olla para seguir subsistiendo”. “Por eso nuestra propuesta es desde marzo la misma: que no nos sirven los créditos que hay que devolver, que a mucha gente le están dando plata sin tener una contrapartida y hoy a un comercio que estuvo 90 días cerrado y que puede volver a estar cerrado, si se le da un crédito se la manda al fondo del tarro. Por eso volvemos a pedir que se subsidien las tarifas”, planteó.

En ese marco, sostuvo que “los comerciantes estuvimos en todas las reuniones del Cabildo Abierto, en todas las reuniones de protocolo sanitario, hubo charlas de distinto tipo y realmente están pasando cosas que no se corresponden con la realidad, porque hay protocolos que se le exigen al sector privado y en el sector público no se están cumpliendo. Hasta en eso hay que ser muy prudentes con las actitudes que tenemos, con las imágenes que mostramos y tener consideración cuando se hace un planteo”.

A ello, agregó: “También pedimos que las inspecciones no sean solamente con la economía formal, porque se cumplen todos los protocolos en los comercios habilitados municipalmente pero tenemos más del 4% de la economía no regularizada. Con lo cual i nos piden ajustarnos como corresponde a los protocolos porque la situación no da para estar relajando medidas ahora, queremos que el control y la fiscalización sean para todos”.

“Nos preocupa el Comité de Emergencia que no resuelve ni propone medidas como para saber a qué atenernos si en algún momento se retrocede de fase. Tuvieron seis meses para saber decir cómo continuamos la actividad normal si se pasa lo que está pasando hoy en otras localidades, porque los impuestos y las tarifas siguen llegando y ya no sabemos cómo hacer en un contexto donde el consumo cayó al nivel más bajo de la historia, el poder adquisitivo de la gente está hecho pedazos, el comerciante no sabe cómo hacer una venta más y el sector público no nos está acompañando absolutamente para nada”, sentenció el dirigente.

En otro orden, mencionó que “se planteó a las autoridades la escasez y la insuficiencia de la cantidad de controles y de la aparatología que se utiliza”. «Estamos para sumar pero si hay que retroceder que esta vez al esfuerzo lo hagamos todos», aseveró.

Estacionamiento medido

Consultado al respecto, Baigorria aclaró que “en una reunión por otro tema se tiró la idea de la ampliación del estacionamiento medido y en ese mismo momento dijimos que no estamos en condiciones de responder sobre una cuestión de la que no sabíamos si la gente iba a estar de acuerdo y que íbamos a hacer un relevamiento en la zona afectada y en la zona inmediata posterior”.

Ante ello, afirmó que “se espera el momento oportuno para contestarle al municipio si la gente quiere o no que se extienda el sistema pero hoy consideramos que se puede comenzar a hablar y a estudiar para el momento en que sea oportuno”.

Por el momento, apuntó: “No estamos en contra de algo que quizás alguna gente lo esté pidiendo, pero hay que ser razonable con quienes representamos y tratar de perjudicar a la menor cantidad de gente”.