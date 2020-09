Covid en Esperanza: “Muchos pueden morir por culpa de la conducta social de la gente”

Y advirtió: “Aunque los jóvenes creen que el virus no les hace nada, ya murió un chico de 24 años; hay un joven de 20 años internado que no tiene ninguna comorbilidad, que estaba completamente sano y ahora está peleando por su vida; hace poco murió un residente de traumatología del hospital de Morón de 26 años que estaba sano totalmente pero se contagió operando y terminó muriendo en la terapia intensiva, es decir que esto también mata a los jóvenes”.

“Hoy el total de casos en la ciudad es de 128, la cantidad de personas aisladas supera las 300 personas y si esto no se para va en aumento, la cantidad de hisopados está cerca de 30 por día y cada vez son más, tenemos que hacer dos viajes a Santa Fe para llevar las muestras porque la heladera que tenemos no da abasto para guardar las muestras”, graficó.

“Estoy muy preocupado porque la situación en Santa Fe se está complicando, la unidad de camas críticas en el Sanatorio es limitada, no se puede multiplicar porque la capacidad es una, y por el momento Santa fe está recibiendo derivaciones pero dentro de 15 días o un mes no se sabe porque la situación está muy complicada con un 70 a un 80% de ocupación de camas”, alertó.

En cuanto a la rotación del personal, sostuvo que “cuando alguien se enferma y falta hacemos el esfuerzo entre todos, si se puede conseguir el reemplazo, se consigue pero no hay mucha gente en la ciudad, los médicos y enfermeros son pocos y esto preocupa porque si la curva no para y los agentes sanitarios nos empezamos a enfermar, no sé cómo vamos a seguir”.

En tal sentido, lamentó que “está fallando la conducta social y la conducta individual, si lo que venimos repitiendo desde marzo como loro se hubiera escuchado y si se hubiera tomado conciencia la cosa sería distinta, pero la realidad es que la gente se sigue reuniendo, siguen haciendo asados, fiestas clandestinas, y todo eso da mucha lástima porque no piensan en el otro, piensan en ellos mismos y creen que no les va a pasar nada y la verdad es que van cayendo enfermos de a uno”.

Destacó que “hay un gran equipo de trabajo y estoy orgulloso de ser parte de este grupo que está dejando todo en esto” y a su vez se manifestó “preocupado por la situación porque hoy hubo 19 casos, la curva está en franco ascenso y el virus ya está en la ciudad”. “Más de la mitad de los casos no tiene nexo, no se sabe cómo ni dónde se contagiaron y eso es preocupante”, sentenció.