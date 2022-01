Covid en Esperanza: más de 120 hisopados con alta tasa de positividad este lunes

La médica del SamCo Esperanza, Gisela Giunta (MP. 6957), describió la forma de trabajo ante la proliferación de contagios de coronavirus y reiteró que “los casos de Covid vienen en aumento continuamente”.

Ante ello, admitió que “los fines de semana la atención está disminuida por una escasez de personal para atender a los pacientes, por lo cual se atiende principalmente las urgencias” mientras que “en la semana se realizan hisopados a pacientes con cuadros leves de tipo ambulatorio como síndrome gripal, dolor de garganta, tos, fiebre”.

En tal sentido, confirmó que este lunes “se hisoparon desde la mañana más de 120 personas, con una muy alta tasa de positividad dado que más de 60 pacientes fueron dados en positivo con los tests rápidos, y más de 30 hisopados que se enviaron a Santa Fe”.

“Lo positivo es que la mayoría de los pacientes están vacunados por lo cual hay un cambio a nivel epidemiológico porque si bien hay contagios son cuadros que se pueden manejar en casa y no pasan a mayores. Obviamente hay cada tanto algún paciente internado pero son principalmente personas añosas y con muchas comorbilidades con lo cual la situación es diferente en cuanto a internación. De todos modos en consultorio de patologías de pacientes de bajo riesgo está lleno todo el tiempo”, definió la profesional en diálogo con Link TV.

Respecto del accionar ante la aparición de síntomas compatibles con Covid, sostuvo que “se pide que mientras puedan aislarse en sus casas ante la aparición de dolor de garganta, tos, dolor de cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, diarrea o vómitos, así como pérdida de gusto y olfato, y pueden tomar ibuprofeno o paracetamol –siempre y cuando no sean alérgicos o tengan una contraindicación- y dar un tiempo de 24 horas de evolución para luego consultar, lo que garantiza que tengamos más efectividad en el hisopado”.

Y aclaró que “aquellos que son contacto estrecho pero no tienen síntomas, deben hacer un aislamiento pero no tienen criterio de hisopado; al igual que las personas que se van de viaje o que necesitan hisopado preventivo en el ámbito laboral, no se realizan los mismos en el SamCo por el manejo de recursos desde el Ministerio y deben hacerlo de manera particular”.

Por último, confirmó que “tenemos mucho menos personal que antes, hay personas con licencia de vacaciones y hay algunos que tienen Covid porque no estamos exentos de enfermarnos, así que este lunes se trabajó con uno a dos médicos, un enfermero por turno y se hizo lo que se pudo en el contexto de la gran demanda”.