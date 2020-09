Covid en Esperanza: gastronómicos ajustan los protocolos pero no hay retroceso de fase

“Habría muchos negocios, no sólo gastronómicos sino también los gimnasios, los clubes, y demás que no resistiríamos el cierre de 15 días, por eso gracias a Dios no se decidió eso e instamos a toda la población a asumir la responsabilidad de cuidarnos, de mantener el distanciamiento y de ir tranquilos a los bares, y a su vez de exigirles a los comercios que se cumplan las normas de seguridad e higiene y el distanciamiento pero en los bares estamos preparados y los cuidamos porque se respeta mucho el protocolo”, definió.

