Covid 19: En Santa Fe se contagiaron 52 vecinos y en el país 6.377

En el país se registraron hoy 153 fallecimientos según el parte oficial, ninguno de ellos en Santa Fe. En Las Colonias se suman 7 hisopados negativos.

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informa a la población que en el día de la fecha se han confirmado 52 casos nuevos de COVID-19, en el territorio provincial.

Los casos nuevos corresponden a las localidades de:

• 34 de Rosario (14 contactos de casos confirmados y 20 en investigación).

• 5 de Casilda (en investigación).

• 4 San José de la Esquina (en investigación).

• 3 de Helvecia (contactos de casos confirmados).

• 2 de Santa Isabel (contactos de casos confirmados).

• 1 de Ibarlucea (en investigación).

• 1 de Pérez (en investigación).

• 1 de Fuentes (en investigación).

• 1 de Arequito (en investigación).

Casos totales confirmados

El total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 1151. De esos casos, 1134 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 17* fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (7 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 3 de Salta, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Chaco, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Jujuy).

De los 1134 casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe un total de 128 (11%) casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (1%) casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 712 (63%) casos tuvieron contacto con casos confirmados, 48 (4%) casos tuvieron viaje a zonas con circulación, 4 (1%) casos son por transmisión comunitaria y 234 (21%) casos se encuentran en investigación.

*En dos casos informados en la Provincia (1 de Santa Fe y 1 de Luis Palacios), se constató que residen habitualmente en la jurisdicción que los informó (CABA).

Fallecidos

Hasta la fecha se registran un total de catorce (14) fallecidos para la provincia.

Internados, recuperados y notificaciones

Seis (6) pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 1 con asistencia respiratoria mecánica y 5 sin asistencia respiratoria mecánica. Cuarenta y dos (42) pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. En Las Colonias informaron que siete pacientes analizados dieron negativo.

Hay un total de 657 pacientes recuperados. En la provincia se registraron 20.902 notificaciones de las cuales 19.238 fueron descartadas.

✅Día récord: 153 muertos y 6.377 contagios el país

✅En Santa Fe no se registraron fallecidos

✅Los contagios fueron 52: ubicados en Rosario 34, Casilda 5, San José de la Esquina 4, Helvecia 3, Santa Isabel 2 y 1 en Ibarlucea, Perez, Fuentes y Arequito. — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) July 30, 2020

En el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 153 muertes y 6.377 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 185.373 y las víctimas fatales suman 3.441.

Se trata de la jornada con mayor cantidad de contagios y muertes desde que se registró el primer caso de coronavirus en el país.

Del total de esos casos, 1.117 (0,6%) son importados, 53.660 (28,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 100.811 (54,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Durante la jornada del miércoles fueron realizadas 15.812 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 690.823 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.224,2 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 80.596 personas.

153 fallecidos en un día

En el reporte matutino se registraron 23 nuevas muertes. 11 hombres, cinco de la provincia de Buenos Aires, cuatro de la ciudad de Buenos Aires, uno de Mendoza y un residente en la provincia de Santa Cruz; y 12 mujeres, ocho residentes en la provincia de Buenos Aires, dos de la ciudad de Buenos Aires y dos de la provincia de Río Negro.

Por la noche se comunicaron 130 fallecimientos más. 67 hombres, 49 residentes en la provincia de Buenos Aires; 18 de la ciudad de Buenos Aires; y 64 mujeres; 55 residentes en la provincia de Buenos Aires, ocho de la ciudad de Buenos Aires y un residente en la provincia de Córdoba.

Casos por provincias

Se registraron en las últimas 24 horas 4.415 casos en la Provincia de Buenos Aires, 1.239 en Capital Federal, 161 en Jujuy, 93 en Chaco, 91 en Córdoba, 81 en Río Negro, 77 en Mendoza y 50 en Santa Fe.

Además se confirmaron 37 en Tucumán, 33 en Tierra del Fuego, 27 en Neuquén, 20 en Entre Ríos, 11 en La Rioja, 11 en Salta, 9 en Santa Cruz, 6 en La Pampa, 5 en Chubut, 3 en Corrientes, 3 en San Luis, 2 en Santiago del Estero y uno en Catamarca, Misiones y San Juan. No se registraron casos en Formosa.

«El epicentro es el AMBA»

«En Argentina el epicentro es el AMBA pero estamos viendo que tenemos lugares que no tenían casos y ahora hay», dijo esta mañana en una conferencia de prensa Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.

Entendió que actualmente se viven situaciones diferentes a las de hace algunas semanas, cuando había zonas que tenían transmisión comunitaria y otras en las que no se reportaban casos.

«En este momento, no hay provincias que no hayan reportado casos en los últimos 14 días. Hay algunos departamentos que no tienen casos, algunos tienen casos de contacto estrecho, algunos que tienen pequeños conglomerados, pero hay un número importante de provincias que tienen brotes con casos en los que no se encuentra el nexo epidemiológico y eso hace que se sospeche la transmisión comunitaria», agregó.