Covid-19: cómo se prepara el hospital Iturraspe ante un eventual aumento de casos

Villano apuntó a la metodología de módulos de internación para garantizar la atención de casos de coronavirus y precisó: “Tenemos una Terapia con cuatro módulos con cinco camas cada uno”. “En esta gestión se aumentó en ocho camas más; hoy tenemos las 20 camas disponibles en este sector pero son cinco módulos; es decir que puedo aislar, dentro de cada módulo, cinco camas y uno con aislamiento estricto, a pacientes Covid y a otros módulos destinarlos a pacientes no Covid. No es una gran sala con 20 o 30 camas”, explicó.

