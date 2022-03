Costamagna advirtió que “cerrar las exportaciones generará perjuicios importantes para Santa Fe”

El ministro de Producción de Santa Fe criticó duramente la medida tomada por el gobierno nacional de cerrar las exportaciones de aceite y harina de soja. “Estamos en el camino equivocado si actuamos de este modo”, aseguró.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, expresó su desconcierto frente a la resolución firmada por el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, que suspende las exportaciones de aceite y harina de soja.

En diálogo con LT8, Costamagna recordó que se trata de “una medida similar que ya había sido tomada por el ex presidente Mauricio Macri” con “consecuencias negativas”.

Según apuntó, “la mitad de los alimentos demandados se generan en la región núcleo y el cierre de exportaciones genera riesgos para los productores que se ven menos estimulados a la inversión en maquinarias, mejores insumos y mejoras generales para su producción ante la falta de un panorama claro”.

En este sentido, advirtió: “Por las características de Santa Fe, cualquier ficha que se mueve equivocadamente genera importantes perjuicios. Estamos en el camino equivocado si actuamos de este modo”.

La medida resulta también poco clara en el marco de un mercado internacional con los precios de los alimentos en alza a causa del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Al respecto, el ministro dijo que la medida implica “desaprovechar la oportunidad que se presenta para Argentina como exportador de granos”.

La unilateralidad de la decisión también generó cuestionamientos, al no ser consultada ni adelantada por el gobierno nacional a los diversos actores del agro que están haciendo esfuerzos para crear políticas en conjunto que permitan aprovechar el potencial del aparato productivo nacional. “Creo que son ellos, somos nosotros, son las entidades, son los actores los que realmente deben trabajar para generar un equilibrio sano que transforme estas cuestiones en oportunidades de crecimiento. No en confrontaciones que solamente gastan energías y no conducen a nada”, planteó el ministro santafesino.

Tras apuntar qué oportunidades se desperdician en materia de generación de empleo y de mejoras de equipos para mejorar la producción agropecuaria, insistió en la necesidad de tomar decisiones en conjunto: “Creo que hay que estar más juntos que nunca para transformar (este contexto) en una oportunidad para la provincia y para el país”.

Medida controversial

La medida tomada por el Ministerio dirigido por Julián Domínguez generó controversia y oposición, en el marco de la recientemente finalizada Expoagro 2022, donde la participación conjunta de productores privados y representantes del gobierno, como también presentación de proyectos de inversión y articulación público-privada habían creado expectativas acerca del trabajo a futuro para el agro.

Noticia relacionada: Perotti criticó el cierre de las exportaciones: “Desalienta la producción”