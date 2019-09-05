Esperanza se prepara para celebrar a su Santa Patrona y la fiesta por el Día del Agricultor. Este miércoles comenzó el armado del escenario mayor y con los trabajos se iniciaron los primeros cortes al tráfico en el microcentro de la ciudad que continuarán entre sábado y domingo.
Desde la oficina de Tránsito de la Municipalidad de Esperanza se informó a cerca de los cortes programados de calles durante el fin de semana por la edición 75 de la Fiesta Nacional de la Agricultura.
Los mismos comenzaron este miércoles con el inicio del armado del escenario principal frente a Plaza San Martín y continuarán desde la mañana del sábado extendiéndose hasta la noche del domingo.
Detalles:
HORA 06:30 – CORTE PARCIAL ARTERIAS CIRCUNDANTES PLAZA SAN MARTÍN PARA ARMADO DE PUESTOS – CORTES PREVISTOS: CASTELLANOS Y BELGRANO, 25 DE MAYO Y BELGRANO, SARMIENTO Y 25 DE MAYO (ESTOS TRES PUESTOS EN DIAGONAL) – AVENIDA CORDOBA Y MORENO, SAN MARTÍN Y 3 DE FEBRERO, AVENIDA DE LOS COLONIZADORES Y RIVADAVIA. SOLO SE PERMITIRÁ EL TRÁNSITO DENTRO DE LA ZONA CORTADA, DE LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERAN DESCARGAS EN LOS PUESTOS ASIGNADO.
RESERVAR ESTACIONAMIENTO EN CALLE LEHMANN FRENTE A MUSEO DE LA COLONIZACIÓN PARA UN COLECTIVO (REINAS)
HORA 13:00 – CORTE TOTAL DE TRANSITO DE PLAZA SAN MARTÍN. NO SE PERMITE TRÁNSITO VEHICULAR NI EL ESTACIONAMIENTO EN ZONA VEDADA.
RESERVAR CALLE LEHMANN ENTRE SARMIENTO Y BELGRANO PARA ESTACIONAMIENTO AUTORIDADES.
HORA 16:30 – CORTE TOTAL DE PLAZA SAN MARTÍN. TRASLADO DE CORTES A BELGRANO Y LEHMANN, SARMIENTO Y 3 DE FEBRERO, 25 DE MAYO Y RIVADAVIA.
NO SE PERMITE TRÁNSITO VEHICULAR NI ESTACIONAMIENTO EN ZONA VEDADA (ENTRADA Y SALIDA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y PROVEEDORES)
SECTOR DE PROVEEDORES: SE HABILITARA CALLE 25 DE MAYO ENTRE RIVADAVIA Y BELGRANO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS QUE NECESITEN ABASTECER A LOS PUESTOS, CON AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
ESTACIONAMIENTO DE MOTOS: PARA BRINDAR UN LUGAR MÁS CÓMODO Y SEGURO PARA EL ESTACIONAMIENTO MOTO VEHÍCULOS, LAS MOTOS PODRÁN ACCEDER A ESTACIONAR EN LA MANO CORRESPONDIENTE, EN LAS CALLES CORTADAS
PUESTOS SANITARIOS: SARMIENTO Y CASTELLANOS (ZONA DE ESCENARIO) SEGUNDA AMBULANCIA A DETERMINAR
PUNTOS DE ENCUENTRO: EN CASO DE NECESIDAD DE EVACUACIÓN DE LA ZONA DEL EVENTO DEBERÁN ACERCARSE, SIN CORRER A LOS PUNTOS DE ENCUENTROS MÁS CERCANOS. 1) MORENO Y CASTELLANOS, 2) SARMIENTO Y 25 DE MAYO, 3) BELGRANO Y CASTELLANOS, 4) BELGRANO Y 25 DE MAYO, DONDE LOS EQUIPOS DE DEFENSA CIVIL SE DIRIGIRÁN PARA LAS ATENCIONES NECESARIAS.
ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ: A LOS FINES DE BRINDAR UN ESPACIO MAS ACCESIBLE SE RESERVARÁ EN CALLE BELGRANO ENTRE LEHMANN Y CASTELLANOS Y EN AVENIDA CÓRDOBA ENTRE MORENO Y SARMIENTO (MANO SUR) UN ESPACIO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE DESPLAZAMIENTO MOTRIZ
FINALIZADA LA ULTIMA ACTIVIDAD DE ESCENARIO, LUEGO DEL TRANSCURSO DE 45 MINUTOS SE PROCEDERÁ AL CIERRE DE LOS PUESTOS Y EL TRASLADO DE CORTES NUEVAMENTE A LAS DIAGONALES.
DÍA DOMINGO 08/09/19
HORA 13:00: SE RESTITUYEN LOS CORTES DE CALLES – DESPEJAR TODAS LAS ARTERIAS EXTERNAS QUE CIRCUNDAN PLAZA SAN MARTÍN.
HORA 16:00: PROCESIÓN. CONTROLAR LOS KIOSCOS – NO PUEDEN TENER EQUIPOS DE MÚSICA ENCENDIDOS.
CUANDO FINALIZA LA PROCESIÓN, PUEDEN COLOCAR LOS TABLONES Y SILLAS SOBRE LAS CALLES EXTERNAS.
FINALIZADA LA ULTIMA ACTIVIDAD DE ESCENARIO, LUEGO DEL TRANSCURSO DE 30 MINUTOS SE PROCEDERÁ AL CIERRE DE LOS PUESTOS Y EL TRASLADO DE CORTES NUEVAMENTE A LAS DIAGONALES, PARA INICIAR LAS TAREAS DE DESARME DE PUESTOS.
DURANTE ESTAS JORNADAS SE RECOMIENDA CIRCULAR CON PRECAUCIÓN, ESTACIONAR CORRECTAMENTE, SIN OBSTRUIR LOS CORTES NI GARAJES, NO OCUPAR CALLES VEDADAS AL TRANSITO Y EL ESTACIONAMIENTO, SEGUIR LAS INDICACIONES DE LOS INSPECTORES DE TRANSITO, INSPECTORES DE FISCALIZACIÓN Y POLICÍA DE LA PROVINCIA, RESPETAR SIEMPRE AL PRÓJIMO.