Correa valoró los proyectos para beneficiar a monotributistas y trabajadores

El contador Carlos Correa analizó las medidas que se analizan para beneficiar a monotributistas y empleados en relación de dependencia, en el contexto de inflación creciente e imparable.

En diálogo con la CSC Radio, Correa refirió a “la importancia que tendría el aumento anticipado de los montos para recategorizar el 20 de julio a los monotributistas, tomando en consideración la facturación que tuvo el contribuyente desde el 1° de julio el año pasado hasta el 30 de junio de este año”.

Al respecto, sostuvo que “con la inflación totalmente descontrolada de estos últimos seis meses los monotributistas que también actualizaron su facturación para no perder ingresos, en julio se encontraran con la posibilidad de quedar excluidos del sistema o subir fuertemente de categoría, por eso sería muy bueno que las tablas se actualicen a mitad del año en lugar de hacerlo solamente en diciembre”.

Especificó que “en este caso tendría un aumento de casi el 30% en los montos de facturación pero sin modificar el valor de la cuota del monotributo”. “Aunque sea una medida ideal para un año electoral, bienvenida sea”, definió.

Explicitó que “esta medida significa sincerar la situación más que beneficiar a los contribuyentes, porque el monotributista factura más solamente a efecto de que aumentó los precios de sus bienes o de sus servicios y por eso está facturando más, porque todo cuesta más”. “Es muy buena la medida si se concreta, es un proyecto de ley y si bien hay pocos días para tratarlo y aprobarlo, antes del 20 de julio, espero que nadie se oponga a algo que es tan justo”, opinó.

Por otra parte, comentó que “eso vendría como complemento del alivio que salió para empleados en relación de dependencia que tienen sueldos de hasta 280.000 pesos aproximadamente y que no pagarán Ganancias”.

Consideró que “no deja de ser una buena medida que se actualicen esos montos periódicamente para que no termine pasando que, con la inflación cualquier empleado que ganaba un salario de hambre, pagaba Ganancias”.

No obstante, advirtió que “todavía quedan los autónomos de los que nadie se acuerda y son quienes hoy pagan toda la carga que no paga un monotributista o un empleado en relación de dependencia”. “Los autónomos son los grandes olvidados de los últimos 40 años, porque ningún partido y ningún gobierno se acordó de este sistema, que pagando todos los impuestos queda con un sueldo por debajo de la línea de la pobreza”, refirió.

Como ejemplo mencionó que “hasta este año el autónomo que lo único que tenía era la deducción del mínimo no imposible, que eran 167.000 pesos anuales, más otros 167.000 de deducción especial, cualquier autónomo pagaba Ganancias después de haber pagado 30.000 pesos por mes promedio. Y el mínimo no imposible hoy se subió a 250.000 pesos anual, que no es nada tampoco”.

Moratoria API

Por último, confirmó que “se postergó la moratoria provincial de API, y también hay una prórroga referida al impuesto a las Ganancias”. “Mayo y junio son vencimientos importantes del impuesto a las Ganancias, ya se había prorrogado 10 días ese vencimiento hasta el 23 de junio, y ahora la buena noticia es que se prorrogó el plazo para ingresar a un plan de facilidades para pagar Ganancias”, explicó.

“Antes siempre fue exclusivamente dentro del mes, que era junio, y ahora hay tiempo hasta el 31 de julio para poder hacer un plan de facilidades especial para poder pagar el saldo de la declaración jurada de Ganancias del año 2021”, indicó.

Como conclusión, sostuvo que “en materia impositiva es un mes importante y ojalá se concreten los anuncios que afectan a más de 4 millones de monotributistas y si hay algo para autónomos bienvenido sea, porque se van haciendo un poco eco de la realidad que viven los contribuyentes”.