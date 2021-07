Correa: “Los cambios del monotributo son un artilugio político buscando votos”

En diálogo con la CSC Radio, Correa sostuvo que “sigue preocupando el fenómeno del que hablamos cada semana, con un dólar inestable y una incertidumbre que no solamente es de Argentina sino de los mercados en general, que ayer hicieron caer la bolsa de Nueva York”.

Explicó que “un lunes negro en Estados Unidos hizo disparar el riesgo país de Argentina y esto concretamente provoca que el dólar esté hoy a 180 pesos que es el valor más alto desde octubre de 2020, y todo esto deriva en una inflación creciente que no puede quebrar el piso del 3% mensual, y anual estimada en alrededor del 50%”.

Por otra parte, lamentó la falta de reglamentación de la nueva ley de monotributo que “tiene a más de 4 millones de personas en ascuas que no saben exactamente lo que tienen o no tienen que pagar”. “Se prorrogó la obligación de junio hasta el 5 de agosto pero julio estaría venciendo este martes 20 y no hubo todavía recategorización; aunque según una gacetilla de la AFIP esa recategorización será a partir del 28 de julio y la obligación de agosto se prorrogó hasta el 27 de agosto”, explicitó.

Apuntó que “en el medio queda el pago de julio que ya debería ser con los nuevos valores pero la mayoría de los monotributistas está mal categorizado” y recordó que “se espera la reglamentación de la ley, el Congreso da 30 días para eso y se estima que saldrá antes de fin de mes para que, a partir del 28 de julio se pueda recategorizarse correctamente y las obligaciones de agosto se paguen dentro de la categoría y con el valor que corresponde”.

Puntualizó que “la categoría A aumentó prácticamente un 80% en el valor máximo permitido para facturación anual; el 70% de los 4 millones de monotributistas –es decir 2.800.000 personas- corresponden a las categorías A y B que son las más bajas, y el aumento importante de la facturación permitida hará que muchos permanezcan en esas categorías más bajas”.

Consideró que “esto es un artilugio político buscando más el voto que un parámetro razonable” y sostuvo que “se hizo todo mal”.

En otro orden, mencionó que “en agosto también estará el vencimiento de Ganancias que es un impuesto anual y tiene un impacto importante en el contribuyente que tiene que pagarlo y en el Estado que lo recauda”.

Aniversario

Respecto del 27° aniversario del estudio contable agradeció “a tantos clientes que nos acompañaron en estos años, lo que no es poco” y recordó que en los inicios “había mucho menos dinamismo en comparación a los cambios que existen hoy, y en aquellos años estábamos con el plan de convertibilidad y en pleno apogeo de la economía hasta que llegó a fines del ’94 el famoso efecto Tequila y demás”.

“Todavía no existía el monotributo, que nació en octubre de 1998 y la verdad es que era una vida contable mucho más tranquila, arreglándonos solos con mi hermana Claudia y hoy necesitamos mucho más gente que nos acompaña formando un equipo al cual agradezco tanto esfuerzo de tantos años”, mencionó.