Correa: “Las últimas medidas económicas generan más falta de credibilidad e incertidumbre”

Consideró que “el ministro de Economía (Martin Guzmán) diga que no es necesario bajar el gasto público cuando el propio Presupuesto muestra una baja significativa en términos de Producto Bruto Interno y en términos reales con relación a la inflación, es decir que es una contradicción, y los mercados tampoco lo creen. Y si no baja el gasto público eso significa más emisión, más financiamiento con papel pintado y eso lo ven los mercados, por eso hay una mayor inflación a la vista, que es el peor de todos los impuestos que se cobra a la clase media y baja”.

Al respecto, explicitó que “indudablemente no provocó el efecto deseado que era conseguir los siete, 10 o 15.000 millones de dólares que dicen que el campo tiene pendientes para liquidar y que el gobierno necesita como el agua”. “Esto no tendrá una buena repercusión y eso se demostró ya en la primera jornada porque todos los tipos de cambio se fueron para arriba. La devaluación del dólar oficial será bastante más importante de lo que venía siendo y ni hablar del dólar contado con liquidación a través del cual las empresas se hacen de billetes en el exterior, que ayer volvió a subir y quedó en el record de 151 pesos”.