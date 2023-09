Correa: “Las medidas de Massa son manotazos de políticos desesperados por ganar una elección”

El contador esperancino Carlos Correa analizó las medidas que anunció el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, poco tiempo antes de las elecciones generales de octubre.

En diálogo con la CSC Radio, Correa aseguró que “la catarata de anuncios” de Massa, “está destinada a encender más el fuego de la inflación y precipitar un proceso, a punto tal que las grandes empresas están tomando resguardos extras a los que venían haciendo hasta el 22 de octubre: no hay mercadería, los pagos deben efectuarse por anticipado, etc. porque a partir del 23 de octubre se espera una fuerte devaluación del peso frente al dólar oficial”.

Detalló que “la mayoría de las medidas que se anunciaron no benefician a nadie, porque prorrogar el pago por cuatro o seis meses de 500 pesos de los monotributistas o diferir el pago de los autónomos de la obligación mensual, donde septiembre y octubre pasarían a vencer en marzo y en ese mes hay que pagar los tres meses juntos, con lo cual el diferimiento se convierte en una trampa”.

Consideró además como “son todos bolazos los que salen a inventar” y como ejemplo criticó “los 94.000 pesos en dos cuotas para aquellos que no tienen ingresos formales, o 20.000 pesos para quienes cobran el fondo de desempleo en dos cuotas de 10.000 pesos, pero todo eso se anuncia sin un financiamiento. Y encima, parte se lo cobrarían a 100 empresas a las que les harían pagar una cuota extraordinaria pero estarían adelantando impuestos del 2024, o sea que se sigue desfinanciando a los que vengan”.

Del mismo modo, criticó “la devolución del IVA que tampoco se reglamentó, y ahora hay que validar la CBU (clave bancaria uniforme) ingresando con clave fiscal, todos mecanismos que lo único que hacen es que la gente se desaliente, descrea de todos los anuncios y que finalmente no se lleguen a concretar los beneficios”.

“Más allá de todo eso el problema de fondo sigue siendo que no hay ningún tipo de plan, ningún tipo de cambio concreto de hacia dónde destinar los recursos; la realidad es que no hay ningún tipo de plan, son todos manotazos de políticos desesperados por ganar una elección. Son todas medidas sueltas, parches que a lo único que conducen es a alimentar el déficit, porque esa catarata de anuncios se va a financiar exclusivamente con emisión monetaria que, a su vez, va a generar más inflación”, sentenció.

Lamentó que en este escenario “seguimos sin rumbo, a la deriva total, y este proceso de elecciones se hace eterno, parece que el 22 de octubre no llega nunca y encima después habrá que esperar hasta noviembre o diciembre, mientras en el medio está la gente común, que tiene un sueldo, que trabaja, que tiene una pyme, y que todo esto la destroza, porque son todos anuncios que no se terminan de implementar o no llegan los beneficios como se anunciaron”.