Correa: “La escalada de la inflación sigue y castiga al asalariado”

El contador Carlos Correa se refirió a las últimas medidas impositivas del gobierno nacional y a la realidad de la economía con la inflación como principal preocupación.

En diálogo con la CSC Radio, Correa comentó que “la semana pasada salió una aclaración respecto de la confusión creada con el vencimiento del monotributo y los nuevos valores” y “finalmente en una Resolución se otorgó una prórroga para el vencimiento que era el 20 de junio que se pasó para el 5 de agosto, fecha en la cual ya estaría en vigencia la nueva ley con una amplia moratoria para monotributistas”.

Por otro lado, salió otra Resolución con una prórroga de Ganancias y Bienes Personales cuyo vencimiento era a fin de julio y se pasó hasta el 10 de agosto, lo cual da un poco de tranquilidad para poder cumplir con toda la secuencia de vencimientos”.

En tanto, marcó que “existe otra preocupación porque se va a tratar en el Congreso un proyecto para que empiecen a gravar los plazos fijos en pesos, lo cual es una mala noticia” y consideró que “no va a pasar el Congreso porque si no a partir de 2021 los plazos fijos que hoy están exentos de Bienes Personales, podrían volver a pagar”.

“Esperamos que alguna de las Cámaras lo frene y se modifique y la ley siga exceptuando de este impuesto a os plazos fijos en pesos”, deseó.

Respecto de la cuestión económica del país, comentó que “hubo un importante aumento del dólar blue que estaba muy tranquilo y esto se debe básicamente a la falta de dólares; hay una escasez del físico y eso hace que una pequeña demanda adicional provoque el incremento que se provocó”.

Ante ello, lamentó que “hay un riesgo de que el dólar paralelo tenga un aumento en los próximos días porque en el mercado oficial, donde las empresas que tienen todos sus números en blanco compran los dólares, sigue muy activo el contado con liquidación y el dólar MEP; y el Banco Central tuvo que salir a vender dólares de sus reservas para poder frenar una escalada mayor”.

“Obviamente un dólar oficial en 100 pesos y un dólar paralelo en 170 o 175 no es para nada un buen augurio y es preocupante porque la escalada de la inflación sigue, en junio va a dar muy alta –se estima que será de alrededor del 3%- y eso va a castigar lógicamente al asalariado que sigue intentando negociar paritarias pero ya quedó atrasado”, sentenció.

En otro orden de cosas, indicó que “la calificación de Standalone que la calificadora financiera de países le puso a la Argentina es pasarnos a la peor categoría y si bien no afecta tanto enrarece el clima de negocios y por eso también los movimientos en la cotización del dólar”.

“La inflación sigue en alimentos y bebidas especialmente, pero también en todos los demás rubros, los precios van a aumentar un 45% en todo el año y los salarios a duras penas y en cuotas aumentarán entre el30y el 35% por eso no hay forma de que la gente no pierda poder de compra, y eso al final afecta a la economía porque si la gente no puede comprar los bienes que se producen implica menor producción y menor mano de obra ocupada”, concluyó.