Correa: “Junio será un mes clave en el frente externo, político y financiero”

El contador Carlos Correa, se refirió a las perspectivas económicas y financieras para el mes de junio que comenzó este jueves. Volvió a criticar los “parches del gobierno nacional” en materia económica y resumió que “junio es un mes clave”.

En diálogo con la CSC Radio, Correa mencionó que “si bien hace unos días el dólar venia tranquilo, en el comienzo de mes como muchas empresas tienen que pagar sueldos y los ahorristas pueden renovar la compra de los 200 dólares, hay una nueva presión sobre el dólar, y en este mes también está el aguinaldo”.

En ese marco, sostuvo que “no caben dudas de que el dólar tiene que estar en un precio más alto para acomodarse con la evolución de la inflación de los últimos meses, que se espera que en mayo sea del 10%, lo que es muy preocupante porque eso puede provocar una espiralización y un descontrol que hasta ahora no se ve”.

“Más allá de las posibles buenas noticias que traigan de China y la semana que viene irían al Fondo Monetario para seguir negociando un posible desembolso antes de agosto, son todas cosas muy difíciles y no implican aumentar las exportaciones sino que simplemente nos siguen dando plata para seguir endeudándonos. Siempre fueron parches los del gobierno, y esta no es la excepción”, agregó.

Por otra parte, el profesional comentó que “en el ámbito impositivo venció Ganancias-Personas jurídicas en los últimos días, para todas las empresas que cerraron balances el 31 de diciembre, y eso sacó muchos pesos de circulación porque hubo que pagarle al fisco un impuesto que es realmente significativo para las empresas. La semana que viene comienza a vencer Personas físicas con lo cual el mes de junio tiene vencimientos importantes porque Ganancias, junto con el IVA, son impuestos de una fuerte recaudación”.

Asimismo, sostuvo que “hay preocupación por cómo va a quedar el monotributo, no está claro y AFIP todavía no aclaró cómo quedará la nueva tabla que aumentaría los parámetros de facturación”. “Algunos dicen que esto se va a concretar en los próximos días y otros dicen que el gobierno va a saltear esta actualización lo cual sería un problema porque muchos contribuyentes están en el límite de facturación y excederse provocaría que pasen al régimen general. Así que otra vez hay una incertidumbre innecesaria porque hay una resolución de acuerdo con la cual habría que actualizar semestralmente los valores por la inflación que vivimos, pero hasta ahora la nueva tabla no sale”, explicó.

“Junio será un mes muy importante en todos los sentidos, en el frente externo, en el político y en el financiero. Sera un mes clave, y encima a pocos días de las elecciones provinciales”, resumió.