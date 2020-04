Correa: “Hay que defender a las pymes que están en situación desesperante; no alcanza con promesas”

El contador Carlos Correa cuestionó la falta de respuestas oficiales a la terrible crisis que atraviesan las pymes del país por los efectos del aislamiento y la pandemia de coronavirus.

En diálogo con la CSC Radio y EDXD, sostuvo que “es muy importante el tema de las ayudas a las pymes, donde no se puede cargar las tintas sobre el gobierno porque ningún país del mundo estaba preparado para esta situación, pero en los próximos días los funcionarios tienen que entender que las pymes van a estar en situación desesperante y que no alcanza con promesas”.

Criticó que “los créditos al 24% llegaron algunos, en una inmensa mayorías las ayudas no llegaron pero es endeudamiento que las empresas tienen que tomar y deben devolver, con lo cual no será fácil”.

En ese marco, también cuestionó que la presidente del Banco Nación, “Mercedes Marcó Del Pont sigue en la luna de Valencia, no prorroga los impuestos y saca estas medidas que en un principio alegran un montón pero cuando empieza a leerse la letra chica, frustran”.

Como ejemplo mencionó “la prórroga automática de las leyes sociales, cuyos vencimientos comenzaban ayer y se postergaron por tres días hasta el jueves, pero por otro lado crearon el programa para ayudar a las empresas que consiste en prorrogar las leyes sociales y darle una ayuda económica a las pequeñas empresas de hasta un salario mínimo vital y móvil por empleado, pero en la letra fina se aclara que esa prórroga de las leyes sociales es solamente en lo que se destina a jubilaciones, es decir que si una empresa paga 10.000 pesos de leyes sociales, solamente se le prorrogan 20.000”.

Consideró que “todo esto es absolutamente insuficiente para una pyme que hace un mes que no factura, y será imposible que no quiebren si no se deciden medidas que les lleguen urgente a las pymes, con una solución a su falta de ingresos”.

En ese marco, planteó: “Escuchar al ministro de Economía de la provincia decir que no sabe si va a poder pagar los sueldos de abril en mayo, es preocupante porque si el gobierno que tiene la posibilidad de la maquinita tiene dudas si va a poder pagar los sueldos, imaginemos a una empresa que no tiene esa factibilidad”.

“Veo un gran desconcierto, los empresarios, pequeños y medianos comerciantes e industriales están desesperados, porque si bien nadie estaba preparado para esta situación las pequeñas empresas no tienen nada que los salve, y adelante tiene un gobierno que promete ayudas en el aire que no significan un solo peso para las empresas hasta hoy”, aseveró.

Al respecto, opinó que “las autoridades no están a la altura, hoy deben ser conscientes de que esto es un problema serio que no solo afectará a las clases más vulnerables y necesitadas –que nadie está en desacuerdo de que eran las primeras a asistir- pero hoy hay que defender la producción porque sin eso y sin comercio no hay impuestos, no hay recaudación, no hay empleo genuino”.

“Si no cuidamos las fuentes de trabajo que son los comercios, las empresas, las industrias o prestadores de servicios, se cae la recaudación y el Estado no va a poder sostener todo el aparato público, es decir que estamos en una realidad muy complicada”, analizó.